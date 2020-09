Chris Evans aprovecha el revuelo generado por su foto íntima

Chris Evans fue protagonista en las redes sociales este fin de semana al compartir por error una fotografía íntima, pero la estrella de Marvel, lejos de ocultarse por vergüenza, aprovechó este revuelo para animar al voto de cara a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. «Ahora que tengo su atención...¡voten el 3 de noviembre!», ironizó el actor en Twitter, donde tiene 14 millones de seguidores y donde es muy activo en temas de política (gran crítico del presidente estadounidense, Donald Trump).

El mensaje triunfó en las redes y ya acumula más de un millón de «me gusta» y fue retuiteado por miles de cuentas.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️....



VOTE Nov 3rd!!!