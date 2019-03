Chenoa, de nuevo enamorada La artista no ha tenido buena suerte en el amor

Chenoa ha vuelto a probar suerte en el amor con el urólogo Miguel Sánchez Encinas, quien ha conquistado elcorazón de la cantante según aseguran en la web «Jaleos».

La artista no ha tenido buena suerte en el amor. David Bisbal no es la única expareja de Chenoa que sale malparada después de que la artista publicase su libro autobiográfico «Defectos perfectos», donde dedicó algunas palabras a todos los hombres que han pasado por su vida.

Al actor Álex González le definió como «un tío encantador, guapo y amable», Chenoa aseguró que no se comportó bien con ella después de posar juntos en la gala de Los Goya de 2006. «Aquella noche surrealista terminó en un mal rollo extrañísimo, porque yo no tenía que ver con que las cámaras me persiguieran a mí. Aquello puso la incapacidad de Álex para aceptar que era el novio de alguien famosa. La relación se convirtió en un reproche continuo, en un no querer salir por si alguien nos veía juntos», escribió. Y añadió: «Me sentí muy manipulada en aquellas semanas y era inevitable que no me encontrara mal. Me echaba en cara aún no sé muy bien qué».

Foto de archivo de 2006 de Chenoa y Álex - Redes sociales

Ese mismo año, Chenoa comenzó otra relación con un realizador de Ibiza, con el que aseguró que en los cuatro años que estuvieron jamás tuvieron «un gesto cariñoso». Tiempo después estuvo con un piloto comercial, del que no quiso desvelar su nombre, con el que las cosas tampoco fueron bien por las continúas infidelidades de este.

A este repaso de nombres hay que añadir a David De María, -con el que terminó su relación en 2010-, Alain Cornejo, hijo del empresario teatral Enrique Cornejo, y Curi Gallardo.

Esperemos que pr fin la cantante encuentre la estabilidad con este urólogo que trabaja en el Hospital Rey Juan Carlos pues no se le conoce pareja desde que pusiera fin a su relación intermitente con el guitarrista Javier Arpa en 2018.