Chenoa no se plantea ser madre

Chenoa es uno de los artistas encargados de transmitir los valores en castellano de la nueva película de animación infanitil: «UglyDolls: Extraordinariamente feos», al doblar a Mandy, una muñeca perfecta. «Es una película muy rica, que aplaude la diversidad, la empatía y de que ser guapo o feo depende del punto de vista, y todos estos ingredientes me tienen fascinada», confesaba a ABC Chenoa durante la presentación del film. Esta cinta es su segundo trabajo en el mundo del doblaje y ha tenido la oportunidad de cantar uno de los temas junto a Nerea Rodríguez. «Es una canción muy divertida porque es justo cuando le da los consejos de cómo arreglarse y me lo he pasado bien. Ha sido un caramelo», añadió.

La cantante ha admitido ser una persona muy niñera: «Todo lo que sea para la infancia, al adulto le viene bien», declaró frente a las cámaras que aguardaban en la alfombra verde. «Estudié educación infantil, soy muy niñera, me gustan mucho y me llevo muy bien con ellos... Tengo muy buena conexión». Sin embargo no se plantea convertirse en madre de momento. «Lo de ser madre me lo lleváis preguntando desde que soy fértil», bromeaba la mallorquina. «Entiendo la pregunta, de verdad, pero ahora mismo estoy ocupada con muchos proyectos».