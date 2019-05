El chef José Andrés ofrece trabajo a una mujer despedida por ayudar a un joven sin dinero

El chef José Andrés ha ofrecido trabajo a Bonnie Kimball, una trabajadora del instituto Mascoma Valley Regional de Canaan, en EEUU, que, según informa «Valley News», perdió su trabajo por fiar un menú a un estudiante sin recursos. La familia del joven pagó los siete euros que costaba la comida al día siguiente, pero nada pudo evitar que la despidieran.

La noticia, que causó un gran revuelo en las redes, llegó a oídos del chef español, quien le ha ofrecido un nuevo puesto de trabajo a través de su perfil de Twitter: «¡Una trabajadora del comedor de una escuela den Nueva Hampshire ha sido despedida por dar de comer a un estudiante que no podía pagar! La heroína es Bonnie Kimball! Si necesita trabajo tenemos las puertas abiertas en Think Food Group. ¡Si la conoces házselo saber!», se puede leer en el mensaje.

New Hampshire school cafeteria worker fired for giving food to student who couldn't pay - WHBQ! The hero is Bonnie Kimball! If she needs a job we have openings at ⁦@thinkfoodgroup⁩ if you know her, let her know! ⁦@NewHampJournal⁩ https://t.co/o7JHXgRtn6