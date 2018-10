Chabelita, sobre el reencuentro con Isabel Pantoja: «Mi madre lloró y me pidió perdón» La hija de la tonadillera concede su primera entrevista tras salir de la casa de «GH VIP»

Actualizado: 03/10/2018 10:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras su polémica salida de «Gran Hermano VIP», Isa Pantoja ha regresado a la capital madrileña después de pasar unos días en Sevilla junto a su madre Isabel Pantoja. A pesar de las críticas que recibió la tonadillera por su llamada a «Sálvame», lo cierto es que esa llamada podría servir para un acercamiento entre madre e hija que parece cada día más real.

Chabelita se ha desnudado en la revista «Lecturas para hablar de cómo se sido este reencuentro con la tonadillera: «Mi madre lloró y me pidió perdón». Además, asegura que le dijo a su madre que su forma de actuar le llevó a la expulsión: «Mantengo que la llamada de mi madre me perjudicó. Le dije: 'Me has dejado como si fuera una homeless'».

Aún así, Isa Pantoja afirma a la citada publicación que su madre llamó al espacio de Telecinco porque se estaban metiendo con ella y con mi hijo, algo que Isabel Pantoja, como madre y abuela que es, no pudo tolerar.

Portada de la revista

Más allá de esta entrevista, Isa ha retomado su día a día en Madrid mientras participa en las distintas galas de «GH VIP». En esta ocasión fue su íntima amiga Aneth la que acudió a la estación del AVE para recoger a Isa y es que esta prefirió refugiarse en su teléfono móvil para no contestar las preguntas de la prensa.

Con una gran sonrisa en el rostro, Isa hizo oídos sordos a las preguntas sobre el supuesto dinero que su madre le pasa a Kiko Rivera cada mes y también sobre cuál es su actual relación con Dulce, algo a lo que sí ha respondido en su exclusiva: «Estoy medita en medio. Las dos me hacen elegir. O paran o me voy a vivir a Miami. ¡Me tenéis harta!».