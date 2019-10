Chabelita defiende la historia de amor de su madre, Isabel Pantoja, con Paquirri: «Qué asco» La joven ha estallado y ha cargado contra los que piensan que el matrimonio de su madre y el torero no era tan perfecta como dice

Durante su participación en «Supervivientes», Isabel Pantoja recordó su historia de amor con el torero Francisco Rivera, conocido popularmente como«Paquirri».

Todo comenzó un 26 de mayo de 1980, cuando el torero José María Manzanares la invitó a una de sus corridas y donde conocería a su futuro marido y el hombre de su vida. La tonadillera fue a ver al toreor después de la faena. « Esa cara no se podía aguantar. Moreno, con esos ojos, con esa camisa de seda natural con anclitas, que todavía la tengo», narró visiblemente emocionada.

Sin embargo, el amor no le duró mucho. El 26 de septiembre de 1984, Francisco Rivera moría de camino al hospital después de una grave cogida en plena faena. «A mi me partió en dos», y aseguró que «me moriré siendo tu viuda», y piensa cumplirlo fielmente. «Fue la historia de amor más bonita que te puedas imaginar. Y lo bueno dura poco. Era tal felicidad y era tan perfecto todo. Y todo en la vida no se puede tener. Yo la he tenido, lo he vivido. Ha sido la persona a la que más he querido y amado en mi vida».

Pero poco le duró su versión pues desde ese momento, han sido numerosas las ocasiones en las que se ha dudado de la idílica historia de amor. Acusan a la tonadillera de «edulcorar los inicios de su relación con Paco y cambiado deliberadamente la historia de amor para hacerla de película».

Esta semana su hija, Chabelita Pantoja, ha estallado y ha cargado contra los que piensan que la historia de su madre y el torero no era tan perfecta como dice. «Qué asco que despues de mas de 30 años se sigan insinuando cosas sobre paco y mi madre. Una de las historias de amor mas bonitas. Los que estamos a su alrededor la tenemos presente como si la hubiésemos vivido. Pues ella siempre habla desde el respeto, admiración y amor», ha escrito a través de su perfil de Twitter.