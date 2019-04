Céline Dion explica el motivo de su «extrema delgadez» La cantante se pronuncia sobre las polémicas imágenes en las que se ve que a los brazos y las piernas les falta tonificación y los huesos marcados

ABC Madrid Actualizado: 04/04/2019 11:32h

Nunca tuvo problemas con su manterner su peso ideal, siempre se ha cuidado para lucir así de espléndida. Pero desde que Céline Dion, de 51 años, fue fotografiada el pasado mes de enero acudiendo a los desfiles de la Semana de la Moda de París, numerosos usuarios de las redes sociales alertaron de la extrema delgadez que lucía la cantante. En las imágenes publicadas durante el front row del desfile de Alexandre Vauthier se puede ver a la cantante luciendo un espectacular minidiseño con brillos, manga larga y un escote de infarto.

De hecho no esta no era la primera vez que se hablaba del tema. La han llegado a acusar en las redes sociales de tener un trastorno alimenticio, algo que no tardó en desmentir de forma tajante: «No soy anoréxica. Hace enojar a la gente porque soy delgada y no hago ningún esfuerzo. He sido delgada toda mi vida. Nadie en mi familia tiene sobrepeso», explicó en 2007. Pero, pese a haberlo negado en distintas ocasiones, lo cierto es que la cantante está muy delgada. A los brazos y las piernas les falta tonificación y los huesos marcados parecen ser una constante.

Dos meses después de la polémica, la cantante ha sido preguntada de nuevo por este tema tras ser nombrada como embajadora mundial de L'Oréal Paris. «¿Estoy delgada? Es cierto que estoy un poco más delgada pero todo está bien, nada va mal». La cantante asegura que su bajada de peso se debe a las clases de ballet, a las que acude cuatro veces por semana con el bailarín Pepe Muñoz. «Simplemente hago lo que me gusta», ha explicado.