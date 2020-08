Cayetano Rivera no quiere oír hablar de divorcio El torero superará esta segunda embestida con Eva González

Mucho se ha hablado de Cayetano Rivera en las últimas semanas, tras la venganza de su supuesta «amante», y digo lo de supuesta porque, aunque narra los hechos como si se tratase de una nueva entrega de la saga «Cincuenta sombras de Grey», no aporta ninguna prueba que avale su testimonio y su relación de tantos años. Espero que las tenga por si le cae una demanda del diestro. Él de momento ha decidido dar la cara, que es lo mejor que puede hacer y no dejar de torear como se ha dicho. Este lunes salía a hombros de la plaza de Estepona después de cortar dos orejas, pero su victoria en el ruedo quedó eclipsada por la aparición de Ana Soria en la plaza de toros de Huelva para ver torear a su novio, ahora Quique para los amigos. Un dato curioso, tan aficionada que decían que era y no soporta una corrida entera.

Cayetano entró y salió de la plaza con su cuadrilla en una furgoneta con los cristales tintados para evitar las incómodas preguntas. Me parece bien porque al fin y al cabo iba a torear no a «Sálvame». El entorno guarda silencio, pero me aseguran que superará esta segunda embestida con Eva, que se ha refugiado en los suyos y en su pequeño que es el amor de su vida. De divorcio no quieren oír ni hablar, como si hubieran hecho un pacto entre ellos, lo que si se está barajando es una mudanza a Sevilla, donde relajarse un poco del acoso mediático y las entradas y salidas del guapo torero estén más controladas. Karelys se había buscado hasta representante pensando que era la sucesora de Bienvenida Pérez, la valenciana afincada en Londres, que extorsionaba a sus amantes. Pero parece que la historia no se va a repetir.