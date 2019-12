Cayetano Rivera y Eva González hacen las maletas para huir de la polémica El matrimonio ha sido fotografiado esta mañana en una de las estaciones de Renfe de la capital con un gran equipaje

Casados desde noviembre de 2015 y con un hijo que nació a finales de febrero de 2018, Cayetano Rivera y Eva González formaban uno de los matrimonios más sólidos y queridos del panorama nacional. Una estampa que se vio truncada la semana pasada cuando Kiko Matamoros, uno de los colaboradores «Sálvame» -el programa del corazón por excelencia-, desveló una supuesta infidelidad por parte del torero y ayer la revista «Semana» publicó unas imágenes en las que aparece el diestro junto a una amiga en un restaurante de Londres.

Cayetano, que se encontraba fuera de España cuando estalló la polémica, aterrizó ayer en el aeropuerto de la capital tras pasar unos días en Cuzco después de haber toreado allí. A su llegada, una oleada de reporteros y fotógrafos le persiguieron por todo el aeropuerto hasta que consiguieron que el hermano de Fran Rivera rompiese su silencio: «Voy a demandar a todo el mundo», anunció visiblemente enfadado. «Si piensan que la Justicia es tonta, y que no saben que de no ser por las especulaciones tan dañinas que se han hecho sobre mi persona no hubiesen comprado/publicado esas imágenes nunca, es porque tienen un concepto de la Justicia muy diferente al mío», escribió horas después a través de su perfil en Twitter.

A su vez, Eva González fue fotografiada por las calles de Madrid llegando sonriente al domicilio familiar pero sin decir ni una palabra. Vestida con una camiseta blanca, pantalón negro, botines y un abrigo largo de cuadros; la modelo no quiso realizar ningún tipo de declaración al respecto.

Gtres

El matrimonio se ha convertido en diana para los paparazzis, que se transformarán en sus sombras por lo menos durante las próximas semanas. Gracias a ello hemos podido ver cómo el torero y la modelo han hecho las maletas y se les ha podido ver esta mañana en una de las estaciones de renfe con su hijo y cargados con un equipaje bastante voluminoso. Todo apunta a que la pareja pasará una temporada en Sevilla, por lo menos hasta cese un poco la tormenta.