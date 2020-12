Cayetano Rivera se sincera en una entrevista con su hermano Fran El torero habla sobre el acoso mediático, su infancia y los recuerdos de las Navidades con sus padres

ABC Actualizado: 21/12/2020 15:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Pasan los meses y los objetos personales de Paquirri siguen en Cantora, o no

A diferencia de sus otros hermanos, Cayetano Rivera siempre se ha mostrado muy distante con las cámaras de televisión. Nunca le ha gustado ser el protagonista ni que su vida privada sea la comidilla en la prensa del corazón. Tras las imágenes con Karelys Rodríguez, su vida se convirtió en un infierno y ahora vuelve a estar en el ojo mediático por la lucha contra Isabel Pantoja.

Quizá por eso haya concedido una entrevista a su propio hermano, Fran, para aclarar lo concerniente a la herencia (envenenada) de Paquirri. «Tengo unos recuerdos preciosos de Cantora con papá», dice un emocionado Cayetano Rivera durante la entrevista con su hermano en la sección «Fran y amigos» de «Espejo Público».

Francisco Rivera aprovechó el momento para explicar que no se han pronunciado sobre este tema porque para ellos «es muy delicado». «Ha habido investigaciones, hay opiniones de todo tipo, pero es muy delicado y doloroso», ha dicho, añadiendo que «los delitos pueden prescribir pero la maldad no».

Y ha proseguido diciendo: «Las cosas están en un sitio y no las tiene quien las tiene que tener. Son cosas de un valor sentimental absolutamente, para nada económico. ¿Qué vale privar a un chaval que empieza a torear la ilusión de torear la primera vez en su vida con algo de su padre, que le mató un toro?».

Fechas nostálgicas

También han aprovechado para hablar de los recuerdos que tienen de las Navidades. «¿Te acuerdas de lo que decía mamá? No le gustaban nada las navidades. Siempre decía 'qué ganas tengo de que lleguen para odiarlas'», ha recordado Fran a su hermano que por su parte añadía que su padre se vistió una vez de Papá Noel: «Tengo recuerdos preciosos con papá jugando al Un, dos tres... en Cantora».

«Lo recuerdo con tanto cariño... Unas navidades tan bonitas... todo era enorme y nosotros además tan chicos todo parecía mas grande. El Belén, las luces... Organizábamos juegos, conciertos», ha contado Cayetano Rivera. Y ha proseguido: «Luego hay Navidades que casi mejor no recordar. Al final cuando te falta tanta gente... Ahora vuelves a recuperar la ilusión. Estamos poniendo luces por toda la casa, vamos a poner todo que parece una tienda de luces pero sí, hay navidades que cuando te falta mucha gente y no tienes esa ilusión pasan desapercibidas. Hay 24 que he pasado solo o contigo también y con dos más. Yo no soy navideño, pero no soy el Grinch tampoco».

«No todo vale»

Cayetano Rivera también ha hablado sobre lo mal que lo ha pasado en ciertos momentos con la prensa. «Nosotros tuvimos que irnos de Sevilla por el acoso mediático que sufríamos cuando papá murió. Mamá decidió que en Madrid íbamos a poder llevar una cosa un poco más normal. Condicionan la vida, la cambian. Hay límites que no se deben traspasar y en ese sentido lo llevo mal. Mi vida personal es algo que considero mío exclusivamente y que yo debo ser el que tenga el derecho a decidir hasta dónde. No todo vale. El derecho a la información no es cualquier cosa. Hay un tipo de prensa que hay que tener mucho cuidado y ponérseles freno».