Cayetano Rivera carga, por primera vez, contra Isabel Pantoja El diestro, además, se ha pronunciado sobre la relación con su hermano, Francisco Rivera

ABC Madrid Actualizado: 29/09/2019 15:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La mala relación entre Isabel Pantoja y los hijos de Paquirri, Francisco y Cayetano Rivera es conocida desde hace años. Los toreros llevan reclamándole a la tonadillera lo que ellos consideran que les corresponde de la herencia de su padre. Ahora que se cumplen 35 años desde su muerte, por primera vez el marido de Eva Gonález se ha pronunciado sobre la guerra que tienen abierta.

Ha sido en conversación telefónica para el programa «Viva la Vida» donde ha afirmado que no guarda «ningún trauma de aquella época ni con Isabel ni nada de eso». También ha reconocido que cuando se encuentra con ella la saluda por la «educación» que le dio su madre, la desaparecida Carmina Ordóñez. No obstante, se mantiene firme en cuanto a la herencia: «Isabel no nos ha dado nunca nada de nuestro padre y para mí es algo fundamental (...) Ya no es una cuestión de amistad, es una cuestión de respeto. Y ni siquiera a nosotros, sino a él (Paquirri)».

En cuanto a su relación con la tonadillera, insiste: «No he tenido amistad ni cercanía en 35 años, no la voy a tener ahora». Aún así, considera que si Isabel Pantoja «hubiese actuado de forma distinta», su relación sería mejor con ella. «Lo único que sé es que tenía 7 años cuando mi padre falleció y que cualquier posible mala relación que pudiese tener con mi madre por lo que sea, ni mi hermano ni yo teníamos la culpa. Si ella ha querido trasladar ese problema a nosotros, el problema es suyo».

Cayetano Rivera desconoce por qué la tonadillera no les ha dado lo que les «correspondía», pero que incluso a su madre le dolía mucho que no tuviesen nada de su padre: «Tampoco es que me hablase maravillas de ella (Isabel Pantoja), pero ella lo único que quería era que nosotros tuviésemos lo que nos correspondía de nuestro padre, que es lo lógico, lo justo y lo normal».

Hermanos

Recientemente, Francisco Rivera se sinceraba sobre el distanciamiento con Cayetano, del que tanto se ha hablado durante los últimos meses, en «Aquellos Maravillosos Años». Confesó que la plaza de toros de Ronda se había interpuesto en su relación: «Él me habla como empresario y yo le hablo como torero». Aclaraba posteriormente, no obstante, que «todo es menos malo de lo que parece. La prensa tiende a agrandar todo. Parece que se va a acabar el mundo, pero no se acaba».

Cayetano reaccionaba a estas declaraciones sin entrar demasiado en las palabras de Fran Rivera: «Mi hermano es mi hermano y punto. La relación que pueda tener con mi hermano es mía. Él que cuente lo que quiera contar. Cada uno es libre de hacer lo que quiera».