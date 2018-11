Cayetano Martínez de Irujo se pronuncia sobre la polémica con su hermana El jinete se siente muy orgulloso de las declaraciones de Eugenia Martínez de Irujo, en las que criticaba al segundo marido de su madre, Jesús Aguirre

Desde que Jesús Aguirre entró en la vida de la Duquesa de Alba se convirtió en sus grandes amores y en su segundo marido en 1978. Un padrastro que no cayó en gracia para los seis hijos de Cayetana Fitz-James Stuart: Carlos, Fernando, Alfonso, Jacobo, Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo. Precisamente esta última ha sido la que ha reabierto viejas heridas al hacer unas declaraciones en el programa «Planeta Calleja» que han sido bastante polémicas.

«Cuando se casó con Aguirre fue pésimo para nosotros. Era muy culto, pero cero humano. Era muy malo. A mí me dijo unas cosas con 11 años que se me quedaron grabadas y todavía las tengo», confesaba la pequeña y única hija de Doña Cayetana. Sus palabras han dado mucho que hablar estos últimos días, tanto que su hermano Cayetano Martínez de Irujo ha tenido que salir en su defensa.

El jinete ratifica todo lo que ha dicho su hermana, a quien ha decidido apoyar en estos momentos tan difíciles. «Por supuesto que ratifico lo que ha dicho mi hermana al 100%, no tiene vuelta de hoja. Fue nefasto, una cosa durísima y tremenda para todos. Fue una época terrible para nosotros y mi hermana lo pasó muy mal», dice a la revista «Semana» sobre Jesús Aguirre. Y añadía: «Jesús llegó después de la muerte de mi padre y me dijo que yo estaba bajo su mando, y de eso nada».

Lo cierto es que no es la primera vez que Cayetano Martínez de Irujo critica al que fue el marido de su madre, por eso cree que está bien que sea otro de sus hermanos el que haga ahora lo mismo, pues asegura que siempre habla él. «Tuve una conversación impresionante con él. Me hizo llorar y me pidió perdón. Me dijo que le había de mostrado ser diferente a lo que él pensaba. Después de hablar con él me quedé en paz, es algo que jamás le llegué a contar a mi madre», decía. En el programa «Lazos de sangre» acusó a Aguirre de separarles de su madre: «Cuando era joven confundía el amor con el sexo porque me faltaba el afecto de mi madre. Buscaba en las mujeres el cariño que ella no me dio. Se lo dije con 35 años y para ella fue un shock». Y añadía: «Jesús Aguirre me dijo que mi madre había estado llorando durante días. Yo le dije que no pasaba nada, que yo había llorado mucho durante años».