Cayetano Martínez de Irujo carga contra sus hermanos El jinete, ya más recuperado de su intervención, concede una entrevista en la que habla sin tapujos de lo mucho que le dolió la ausencia de sus hermanos en el hospital

Las memorias de Cayetano Martínez de Irujo, «De Cayetana a Cayetano», no han sentado nada bien en la familia Alba, más bien todo lo contrario. Solo ha servido para levantar nuevos muros entre los hermanos. Ni siquiera el ingreso de urgencia del jinete en la clínica Luz de Madrid para ser operado de una nueva obstrucción intestinal, hizo que las cosas mejorasen.

«Ha sido muy triste y me ha dolido profundamente», confiesa Cayetano Martínez de Irujo en una entrevista en «La Sexta noche» sobre las ausencias de sus hermanos en el hospital. Y añade: «Ante todo está la humanidad a pesar de la discrepancia, la diversidad de opinión o los celos. Por supuesto que me dolió». Confiesa que el único que fue a visitarle, y todos los días, fue su hermano Fernando.

Asegura en la misma entrevista que si eso le llega a pasar a algunos de sus hermanos, él no lo dudaría. «Si eso le pasara a cualquier hermano mío sería el primero en estar en el hospital», dice Cayetano Martínez de Irujo. Tampoco entiende que se hayan ofendido tanto con las memorias. «Creo que en el libro hablo bien de mis hermanos, lo que hago es un relato de la verdad y en eso alguno de ellos se ve implicado. Hablo sobretodo de los últimos cinco años y nadie se ha ofendido salvo ellos», explica.

El jinete también ha hablado sobre Jesús Aguirre. Cuando cumplió la mayoría de edad fue cuando decidió enfrentarse a él: «A partir de ahora, como trates mal a mi madre o a mis hermanos te arranco la cabeza'», le dijo Irujo a Aguirre.

Ahora que ya está más recuperado, después de la intervención de urgencia, Cayetano Martínez de Irujo ha decidido retomar las entrevistas sobre su libro, que salió a la venta el pasado 4 de septiembre. Su ingreso provocó la cancelación de la presentación oficial de sus memorias, así que puede que próximamente anuncie nueva fecha.

Su verdad

En el polémico libro, Cayetano Martínez de Irujo cuenta sus adicciones, un episodio que vivió durante su adolescencia complicada de la que intentó huir refugiándose en la noche, el sexo y el alcohol. «También recorrí ese camino: la noche con todas sus aristas, la vibrante y la sórdida. Entré a los 18 y salí a los 23. Me acerqué al mundo de las drogas. Me perturbó por completo la coca. Padecía un problema emocional y era carne de cañón para convertirme en prisionero de algunas sustancias. Era un chico triste, desencantado, sin consejos, sin guía… Vivía obsesionado por conquistar a las mujeres. El sexo se convirtió en mi válvula de escape. Vivía con una obsesión: seducir a mujeres. Ninguna se me resistía. Era una especie de bestia», se puede leer en el libro.