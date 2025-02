Cayetano Martínez de Irujo acude a la misa por su madre sin sus hermanos y sin Alfonso Díez

El santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, sede canónica de la Hermandad de los Gitanos y a cuya construcción contribuyó con una gran suma de dinero la duquesa de Alba , acogió ayer la celebración de una misa con motivo del sexto aniversario del fallecimiento de doña Cayetana Fitz-James Stuart y Silva. El acto contó con la presencia de su hijo Cayetano Martínez de Irujo , duque de Arjona.

La ceremonia estuvo oficiada por el canónigo de la Catedral de Sevilla Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp , el mismo sacerdote que casó a doña Cayetana y Alfonso Díez , al igual que a su hijo Cayetano Martínez de Irujo con Genoveva Casanova , y a los actuales duques de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart , primogénito del duque de Alba , y Sofía Palazuelo .

Al templo, donde reposan las cenizas de la duquesa de Alba, acudieron su hijo Cayetano junto a su hija Amina y su actual pareja, Bárbara Mirjan . También asistió Carmen Tello y el torero Curro Romero , muy amigo de la difunta Cayetana. Así como el doctor Francisco Trujillo con su pareja, Mara Pérez Moya ; el relaciones públicas Carlos Telmo; José María Flores Vargas, actual hermano mayor de Los Gitanos; y su predecesor, José Moreno Vega; Isabel de León, marquesa de Méritos, presidenta de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría y la autora del recuerdo grabado en la lápida de la duquesa de Alba.

Cayetano Martinez de Irujo con su hija Amina y Barbara Mirjan durante el funeral anual por la Duquesa de Alba Gtres

Tal y como siempre manifestó en vida la duquesa de Alba, quiso que sus cenizas estuvieran en la capital hispalense, concretamente en ese templo. Su deseo se cumplió a medias, ya que su hijo Carlos, su primogénito, decidió que parte de las cenizas también reposaran en el panteón de los Alba en la localidad de Loeches (Madrid). Tras la ceremonia en Sevilla, los asistentes acudieron al panteón donde el cura bendijo su tumba como cada año. «Me salta mucho el recuerdo. Y la homilía ha sido muy bonita. Ignacio la hace tan bonita, y te trae recuerdos. A mí mi madre no se me olvida, pero te recuerda más cuando una persona ha sido tan grande y ha hecho tanto. Merece más la pena, y ella se lo merece», comentó el duque de Arjona y añadió: «Por lo menos una vez al año hay que hacerle un homenaje, para que venga quien quiera venir, quien sienta venir, y aquí estamos todos los años».

Fue notable la ausencia del resto de los hijos de doña Cayetana, Carlos Fitz-James Stuart (duque de Huéscar), Alfonso (duque de Híjar), Jacobo (conde de Siruela), Fernando (marqués de San Vicente del Barco) y la benjamina Eugenia (duquesa de Montoro) y su viudo Alfonso Diez. Sobre esto Cayetano dijo que no tenía nada que decir. Ninguno vive en Sevilla y, debido a las restricciones de movilidad a causa del coronavirus, pudieron tener problemas para acudir. Sin embargo comentó que él había viajado hasta Sevilla para ir: «Yo he estado esta mañana en Madrid porque hace dos días me anunciaron que había una misa en Liria para la familia. Fui para asistir a esa misa porque sentía el deber de estar también allí. Pero se ha suspendido».

El duque de Alba Carlos Fitz James con su hijo Fernando , Alfonso Díez , Cayetano Martínez de Irujo e Ignacio Jiménez Sánchez Dalp durante el funeral anual por la Duquesa de Alba, Cayetana Fitz James en Sevilla Gtres

Fue con motivo del tercer aniversario de su muerte cuando la Hermandad de los Gitanos encargó un monumento para sustituir a la fría losa tras la que están sus restos. Y para sufragarlo, decidieron hacer una cuestación popular. La cofradía de la Madrugá en colaboración con amigos íntimos de la difunta, así como su hijo Cayetano, encargaron al escultor José Antonio Navarro Arteaga que realizara el monumento y que costó 112.000 euros.

El escultor Jose Antonio Navarro Arteaga, posa delante del monumento EFE