Así es la casa de 24 millones de euros de la que se ha encaprichado Meghan Markle en Vancouver

Se abre un nuevo horizonte para los Duques de Sussex después de llegar a un acuerdo con el Palacio de Buckingham para su ansiada salida de la Familia Real británica. Renuncian a su asignación y a sus obligaciones reales a cambio de una menor presión mediática y mayor libertad de movimientos. Como primera decisión tras su «emancipación», el Príncipe Harry y Meghan Markle se alejarán por el momento de Reino Unido.

Para comenzar esta nueva vida parece que se han decantado por Canadá, no sin polémica. La oferta del primer ministro Justin Trudeau de pagar la mitad de lo que cuesta su seguridad privada (hasta ahora costeada por los contribuyentes británicos) no ha sido muy bien acogida en el país. Varios medios de comunicación no tardaron en mostrar su total desacuerdo con este ofrecimiento.

Canadá «da la bienvenida a personas de todas las religiones, nacionalidades y razas, pero si usted es un miembro de alto rango de una familia real, este país no puede convertirse en su hogar», sentencian desde el «The Globe and Mail», considerado como el medio más importante del país. En sus líneas tildan de «vago» su plan de traslado: «Canadá no es una casa intermedia para cualquiera que quiera salir de Gran Bretaña sin dejar de ser un miembro de la realeza».

La decisión de elegir Canadá no es arbitraria. Meghan Markle estuvo viviendo durante muchos años allí, antes de casarse con el Príncipe Harry, durante la época que grabó la serie de «Suits». Guarda buenos recuerdos y se siente muy cómoda en el país. De hecho, Meghan Markle ya se encuentra allí con Archie, mientras que Harry está en Londres.

En ausencia de su marido, la exactriz no ha desaprovechado el tiempo. La prensa británica asegura que Meghan Markle se ha encaprichado de una mansión de 2.000 metros cuadrados valorada en 24 millones de euros. Se encuentra al oeste de Vancouver, concretamente en el lujoso complejo de Golden Miles en la carretera de Point Grey, y cuenta con unas maravillosas vistas al mar.

Se trata de una propiedad que cuenta con todos los requisitos que necesitan: privacidad, espacio y mucha seguridad. Está compuesta por seis dormitorios, más otro de invitados, y cinco cuartos de baño, además de un impresionante jardín con piscina. Todo ello con vistas al mar.