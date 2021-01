Carmen Sevilla, los 90 años de nuestra Marilyn del recato La más bella de las folclóricas, artista del disparate, pervive entre el silencio y el olvido

Ángel Antonio Herrera
Actualizado: 11/10/2020

Guarda Carmen Sevilla un deneí donde se escribe María del Carmen García Galisteo y en el que, en cinco días, figurará que alcanzó los 90 años de edad (nació el 16 de octubre de 1930). Pero de todo esto ella ya no se acuerda. Como ella ha perdido la memoria, ya no recuerda lo que nosotros sí recordamos. Resultó un monumento de belleza, un mérito de ahínco profesional. Carmen ha sido la hermosura a la que le has puesto el visonazo de cóctel, que viene a ser el otro mercedes de las que han triunfado, el mercedes que te dejas aún puesto para ir paseando la fiesta, cuando ya has dejado en la calle el mercedes propiamente dicho, y