Carmen Martínez-Bordiú aclara su situación con Hacienda: «No tengo ninguna deuda» La duquesa de Franco ha enviado esta mañana un comunicado oficial para aclarar la situación

ABC

A principios de esta semana saltaba a la luz una información en la que aseguraba que la Audiencia ha condenado a la nueva duquesa Carmen Martínez-Bordiú a pagar medio millón de euros por impuestos impagados tras una venta de acciones.

La web «Infolibre» explica cómo la nieta de Franco logró 9,9 millones al traspasar en 2006 las 42 participaciones de una inmobiliaria que le había donado su madre, pero en el IRPF declaró como ganancia patrimonial 57.000 euros y no los 6,7 millones en que Hacienda cifra el beneficio real. Dictada en marzo, la sentencia desmonta el principal argumento que esgrimió para pagar menos impuestos: que los inmuebles y fincas adquiridos con ese dinero, entre ellos el piso de lujo donde residía con su antigua pareja en Santander, formaban parte de su actividad económica.

Carmen Martínez-Bordiú ha enviado esta mañana un comunicado oficial para aclarar la situación: «No he sido condenada por la comisión ningún delito de infracción administrativa y además no tengo ninguna deuda con la Agencia Tributaria. Reitero que estoy al corriente de mis obligaciones fiscales», asegura.