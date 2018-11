Carlos Sobera confiesa la delicada enfermedad que padece «Me tenían que hacer una pequeña intervención y un día me llama mi mujer y me dice '¿Estás sentado o de pie?' y me da la noticia», explica el presentador

ABC

Madrid Actualizado: 16/11/2018 13:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas 1976 y el verano del amor de Carlos Sobera

El pasado verano el emblemático presentador de televisión preocupaba a sus fans en redes sociales al publicar una imagen en su perfil de Instagram acompañada por una serie de «hashtags» en los que se intuía que algo malo le ocurría a Carlos Sobera.

«Recuperándome», escribía el televisivo junto al nombre del hospital en el que se encontraba #hospitalramonycajal. Pocos minutos trascurrieron hasta que sus fieles seguidores se alertasen ante la publicación. Rápidamente empezaron a preguntarle qué le ocurría y si se encontraba bien. Para alivio de sus seguidores, el presentador no tardó en responder asegurando que había acudido al hospital madrileño para tratarse de una infección. «Nada de que preocuparse demasiado. ¡Una infeccion ya superada! Muchas gracias a todos», explicó agradecido. Unos días más tarde concedió una entrevista con la revista «Corazón» en la que explicó al detalle su visita por el hospital: «Tuve una infección bacteriana por un acceso y me tuvieron que intervenir. Estuve cuatro días ingresado», asegurando que a pesar de todo fueron unos días complicados. «Ha sido un buen susto, Me operaron el 5 de julio, pero todo bien, afortunadamente».

Más de cuatro meses después el polifacético actor y presentador vuelve a protagonizar los titulares de la prensa de nuevo por su salud. «Tenía el azúcar en 300, que es una barbaridad», así confiesa cómo le diagnosticaron la diabetes que padece. Una enfermedad que padece desde hace siete años y que este año se ha ofrecido de forma altruista para protagonizar la campaña «Que la diabetes no te pare», un spot que se ha presentado hoy con Motivo del Día Mundial de la Diabetes junto a representantes de 7 sociedades médicas.

El objetivo es concienciar a la población sobre la importancia de controlarse y llevar una vida saludable. El propio Carlos Sobera apela a un ejercicio de responsabilidad diario para adaptar la alimentación o el ejercicio físico y controlar así una enfermedad crónica pero con la que se puede tener una calidad de vida aceptable. «Llevaba como cuatro o cinco años aproximadamente sin hacerme ningún tipo de analítica. Mi mujer me decía 'es que estás bebiendo mucha agua'. Me tenían que hacer una pequeña intervención, una nimiedad, me hago la analítica y un día grabando en ETB me llama mi mujer y me dice '¿Estás sentado o de pie?' y me da la noticia de que tengo el azúcar alto», recuerda Sobera.