Carlos Baute: «Es vergonzoso que ciertos músicos apoyen a Maduro» El artista caraqueño, que estrena disco, manifiesta su ilusión ante la situación en Venezuela: «Esta vez tiene que ser la definitiva»

Rocío F. de Buján

Carlos Baute (44 años) regresa a la carretera. Mañana publica «De amor y dolor» y, con este álbum de título tan elocuente, inicia una gira de promoción que le llevará por toda España. Como avanzadilla, ha ido de plató en plató entonando «Te sigo esperando», el tema que le ha reunido con Marta Sánchez (52), una década después del exitazo de «Colgando en tus manos». Reconoce que aquel primer dueto dejó el listón muy alto y asume que «es imposible alcanzar la repercusión que tuvo entonces». Olvidado queda el malentendido que estuvo a punto de acabar con una de las parejas de mayor éxito del pop patrio, debido a la mala gestión de quien por aquel entonces era el representante de la vocalista. «Marta me pidió disculpas y ya está. Nuestra amistad ahora es maravillosa», recuerda.

Sus ilusiones no solo están enfocadas en tareas musicales. Baute -y esto no es una novedad- también dedica todos sus esfuerzos a pedir un cambio en Venezuela, donde nació hace 44 años: «Estamos felices con lo que está pasando. Expectantes, pero felices. Queremos una Venezuela libre y con democracia», explica. Y no duda en expresar su apoyo a Juan Guaidó: «Es un político honesto y limpio. Eso es lo más importante ahora».

Belén Díaz

La ocasión de oro

Desde su residencia en España, el caraqueño lleva años denunciando las penurias de su país, primero bajo Hugo Chávez y, luego, con Nicolás Maduro. Impulsa campañas de ayuda a sus compatriotas, apoya activamente un cambio de régimen. Y cree que esta es una ocasión de oro: « Esta tiene que ser la definitiva. En 21 años, es la primera vez que tenemos el apoyo internacional. Los países se están volcando con la causa y hay que aprovecharlo».

El pasado sábado, el cantante se sumó a la manifestación celebrada en Madrid en apoyo al presidente Guaidó y para exigir la convocatoria de elecciones democráticas: «Fue algo que no olvidaré en la vida», explicia. «Ver la mirada esperanzadora de toda esa gente que quiere volver a su país y pensar en sus familiares, que lo están pasando mal... Fue muy impactante», añade.

Durante la protesta, Carlos Baute instó a Pedro Sánchez a que tomara parte en la lucha de la oposición venezolana. Esta misma semana, el presidente del Gobierno ha formalizado el reconocimiento de Guaidó como «presidente encargado» de Venezuela. «Respeto que hayan tardado más que otros países y estoy contento de que al final se haya dado cuenta», dice, al tiempo que aclara que «sobre política española, no hablo».

Baute forma parte del coro de venezolanos resonantes, junto a otras estrellas como Alejandro Sanz, Miguel Bosé o Pablo Alborán. Sin embargo, se lamenta de que figuras de la talla de Roger Waters o Silvio Rodríguez piensen lo contrario: «Me parece vergonzoso. En mi opinión, esos artistas que apoyan el régimen totalitario de Maduro no tienen ningún criterio». Cree que «nosotros, los artistas, como personajes públicos no deberíamos hablar tanto de política, pero lo de Venezuela es diferente, pues hay muchas vidas en juego». A raíz de esto, el cantante reconoce que ha llegado a retirar la palabra a buenos amigos por la quiebra social que se abrió en su país: «Fue horrible cuando les vi apoyando a Maduro».

Afincado desde hace cinco años en Madrid, Baute reconoce que, de momento y aunque cambién las cosas, no tiene planes de regresar a su tierra: «Me duele decirlo, pero la inseguridad que viví en Venezuela cuando estaba allí era muy grande y no quiero lo mismo para mis hijos, Markuss y Liene», explica sin poder contener la emoción. Para el cantante, España es «un paraíso» que no tiene intención de abandonar.