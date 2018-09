«Sálvame» Las dos caras del divorcio: Kiko Matamoros aprovecha para hacer caja frente al silencio de Makoke Según se ha podido saber, la colaboradora se siente fuertemente decepcionada pues asegura que ella «no comercializo con mi dolor»

No son buenos tiempos para Kiko Matamoros. En los últimos meses ha tenido un sinfín de polémicas con sus hijos y ha tenido que hacer frente a las complicaciones que eso supuso para su matrimonio con Makoke. Ahora, el colaborador televisivo se ha quedado sin su mayor apoyo: su mujer.

Hace unas semanas la revista «Lecturas» anunciaba la noticia de su separación tras más de dos décadas de relación. Ese mismo día, el propio colaborador de televisión concedía una entrevista gratuita a «Sálvame», programa en el que trabaja desde hace unos meses, en la que daba detalles de lo que había sucedido y de cómo se encontraba tras el varapalo amoroso.

Por su parte, su ya exmujer ah guardado riguroso silencio desde su separación y apenas se ha dejado ver hasta esta semana, en la que unas declaraciones fuera de cámaras al programa en el que colabora, «Viva la vida», han confirmado el duro momento personal que atraviesa. Makoke aseguraba que «me separo triste y decepcionada» pues «tengo una hija y yo no comercializo con mi dolor», arremetiendo duramente contra su ex que, aql contrario que ella, ha concedido varias entrevistas para contar todo lo referido a su fallido matrimonio.

Desde el anuncio de su divorcio,Kiko Matamoros se convertía en el principal tema de debate del programa «Sálvame», un espacio en el que sus propios compañerospusieron en tela de juicio todo su matrimonio con su mujer. Unas afirmaciones que no gustaron nada al propio colaborador de televisión: «Os podéis ir a la mierda todos, venga hasta luego», y añadió: «Estáis diciendo muchas barbaridades, estáis haciendo daño a mucha gente. Lo que tengáis que decirme me lo decís a la cara, cuando esté allí», decía. Y añadía: «No sé por qué soy tan gilipollas de regalarle tantos minutos a ese programa, a esa productora y a esa casa. Estoy hasta las huevos ya. No me abro en canal para que luego tiréis por tierra mis emociones, mis sentimientos, mi verdad, ni para que especuléis con basura, con mentiras. Se acabó, no vuelvo a hacer el primo más ni en ese programa ni en esa casa».