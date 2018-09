El cantante más famoso de Marruecos, acusado de tres violaciones, se quedan sin defensa El Rey Mohamed VI sufragó la defensa del cantante durante la acusación de violación en Francia

Bsaad Lamjarred, con 33 años, es uno de los cantantes más conocidos en el mundo árabe. El apoyo que recibe es indiscutible, tanto es así que en el año 2016 cuando fue acusado de violación en Francia a la joven Laura Prioul, que por aquel entonces tenía 20 años, las autoridades se volcaron en el cantante acusando a la joven de mentir. El cariño de sus seguidores llegaba a tal nivel que sin ninguna prueba de que sus palabras fuesen ciertas, prefirieron creerle y malmeter contra la joven. Centenares de personas se manifestaron frente al consulado francés de Casablanca en contra de las acusaciones.

Incluso el Rey Mohamed VI decidió intervenir y le sufragó al joven elabogado de la realeza, Eric Dupond-Moretti, para que defendiese a Lamjarred en París. Según el monarca, tomó esta decisión «en el marco de la presunción de inocencia y el respeto a la independencia de la justicia francesa», como confirmó en su día la agencia oficial MAP.

Pero esta no es la única acusación de violación que tiene el cantante, pues ha llegado a acumular hasta tres avcusaciones: La primera fue en Estados Unidos en el año 2010, por presunta violación a una joven aspirante modelo. El cantante fue ingresado en prisión en marzo de 2010 y salió bajo fianza. Mjarred no se presentó jamás ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, donde debía personarse en menos de 30 días. Por tanto no puede viajar a Estados Unidos sin arriesgarse a pasar25 años en la cárcel.

Después de medio año en prisión por la violación a la joven de 20 años en 2016, salió de la cárcel en2017. Ese mismo año una mujer, franco-marroquí acusó a Lamjarred de violación en 2015durante su estancia de Casablanca.

Tras estas declaraciones y de salir a la luz el caso de Estados Unidos, el abogado de la realeza árabe ha decidido no seguir defendiendo al cantante, aunque no ha querido ofrecer detalles del por qué. Se desconoce si el Rey Mohamed VI continúa sufragando la defensa del cantante mediante otros abogados o le ha quitado el apoyo por completo.