La cantante Sia, abuela por partida doble un año después de convertirse en madre

La cantante Sia (44 años) siempre ha sido muy reservada a la hora de hablar de su vida privada y son muy pocos los detalles que han trascendido sobre la misma. De hecho, su propio rostro es prácticamente un misterio, ya que, desde hace años, son contadas las ocasiones en las que lo ha dejado al descubierto para ser fotografiada.

Hace unos meses, la artista anunció al mundo que se había convertido en madre tras adoptar el pasado 2019 a dos adolescentes de 18 años -ahora 19-, ya que estos estaban «creciendo fuera del sistema de cuidado de crianza» y se han enfrentado a « vidas extremadamente traumáticas ». Tras pasar por numerosas casas de acogida, la artista les dio un hogar y se convirtió en su familia.

En menos de un año, se ha estrenado como madre y como abuela, ya que el menor de sus hijos acaba de ser padre por partida doble, tal y como ha confesado la australiana al DJ Zane Lowe en el podcast de Apple Music. Sus hijos han comenzado a referirse a la cantante como «Nana» aunque ella prefiere, contó entre risas, que la llamen «Lovey», como hacen los nietos de Kris Jenner con la matriarca del clan Kardashian. Eso sí, Sia reconoce, entre bromas, estar algo abrumada por su reciente papel como abuela, aunque está encantada con los pequeños.

Sia, en 2017 GTRES

Sobre su otro hijo, el mayor, ha contado que acaba de reconocer abiertamente su homosexualidad: «Está floreciendo y es la luz de mi vida ... Lo amo mucho». En cualquier caso, la identidad de los jóvenes sigue siendo anónima, no se conocen ni sus nombres ni sus rostros, ya que la artista australiana quiere proteger al máximo su privacidad.

A pesar del hermetismo que rodea su vida , sí se conoce que estuvo casada con cineasta Erik Anders Lang , de quien se separó en 2016 y con quien nunca tuvo hijos. Desde entonces, se ha hablado mucho de una supuesta relación de la artista con DJ Diplo . En una entrevista reciente en «GQ», hizo público uno de los mensajes que envió al músico: «Eres una de las cinco personas en este mundo que me atrae sexualmente. He decidido permanecer soltera por el resto de mis días y acabo de adoptar un hijo, por lo que no tengo tiempo para nada romántico... Pero si estás interesado en sexo sin ataduras, avísame».

