GH Dúo Candela, ingresada de urgencias por «una infección muy grave» tras su aumento de pecho La exconcursante ha tenido que ser intervenida de urgencia y ahora mismo permanece ingresada en el Hospital Nissa de Sevilla como consecuencia de una infección en la boca

Tras la expulsión de Candela Acevedo del reality «GH Dúo», esta no perdió el tiempo y empezó a hacerse sus retoques siguiendo los pasos de sus compañeros de televisión. Así, la exenfermera acudió a la clínica Bruselas para someterse a un aumento de pecho, tal y como desvelaba a Telecinco: « Me voy a hacer un aumento pequeñito, simplemente me voy a poner un poquito más. Ya está», confesó sin dar más detalles.

A través de Instagram compartió con todos sus seguidores los pasos de la operación. Antes de entrar a la operación, aseguró que se encontraba «un poquito más nerviosa, ya que al ser enfermera de quirófano sé perfectamente en qué consiste esta intervención. Me estoy imaginando todo lo que he visto pero en mí».

Esta mañana se ha podido saber que la exconcursante ha tenido que ser intervenida de urgencia y ahora mismo permanece ingresada en el Hospital Nissa de Sevilla como consecuencia de una infección en la boca «muy grave» semanas después de someterse al aumento de pecho, debido a una brutal bajada en sus defensas.

La información fue desvelada por Pepe del Real, colaborador en «El programa de Ana Rosa». «Está ingresada por una fuerte infección en la boca. Después de la operación del pecho le han bajado mucho las defensas. Tiene delicada la boca, una infección muy grave por la que ha tenido que ser intervenida en el hospital Nissa de Sevilla. En las últimas semanas ha tenido mucho estrés», explicaba el televisivo.

Antonio Tejado y su expareja, Candela Acevedo, han sido unos de los concursantes más polémicos de esta edición de «GH Dúo». El sobrino de María del Monte se hizo famoso tras mantener una relación con Chayo Mohedano, con la que tuvo un hijo. En la cresta de su popularidad, se casó con Alba Muñoz, con la que tuvo una hija, sin embargo su matrimonio no duró demasiado pues a los cinco años la pareja firmó el divorcio. En 2016, el sevillano inició una relación con Candela Acevedo, enfermera y técnico en dietética y nutrición. La pareja se conoció a través de las redes sociales y su noviazgo se convirtió en todo un culebrón por sus idas y venidas.