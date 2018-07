Del campo de refugiados a ser imagen de Chanel: la increíble historia de Adut Akech La joven nació en Sudán del Sur, pasó su infancia en Kenia y viajó a Australia con su familia cuando apenas tenía seis años. A los 19, es uno de los rostros imprescindibles para Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld siempre se preocupa de elegir personalmente a las modelos que desfilarán con sus diseños para Chanel, buscando mujeres con historias potentes. Así encontró a Adut Akech, rostro de la colección Otoño-Invierno 2018/2019 de la casa de moda parisina.

La historia de Akech es de las que acaparan titulares. La joven nació en 1999 el que es hoy en día uno de los países más pobres del planeta, Sudán del Sur y su infancia transcurrió en el campo de refugiados Kakuma, en Kenia. Con apenas seis años, se trasladó con su familia a Australia.

«Soy refugiada, es lo que soy y no me avergüenzo ni me enfado por ello. Sí, soy una ciudadana australiana y soy una sursudanesa australiana, pero sigo siendo una refugiada», explicó en una entrevista con «The Guardian». Los horrores que vivió de niña llevaron a Akech a implicarse de forma muy activa en la lucha contra las armas de fuego.

A sus 17 años, explica que no recuerda ni Sudán ni el campamento de regfugiados, solo su paso por Nairobi antes de volar a Australia. «Yo solo quería ir a la escuela, pero era demasiado cara para mi madre, soltera. Recuerdo ir caminando al colegio de mi primo para comer allí y miraba a los niños jugando en el patio. Me ponía muy triste, quería ser una de esos niños», rememoró en el diario inglés.

Su viaje a Australia lo recuerda con emoción y, especialmente, con curiosidad: «En Kenia era raro ver gente blanca y yo había oído que en Australia había mucha gente blanca. Era una de las cosas que tenía siempre en mente».

Carrera en el mundo de la moda

Adut Akech ha sido la encargada de abrir y cerrar los últimos dos desfiles de Chanel, siendo también la segunda modelo negra que luce un vestido de novia en la pasarela de la firma.

Antes de trabajar para la «maison», Akech desfiló para Saint Laurent. Tras su primer desfile, envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram animando a sus seguidores a perseguir sus sueños: «Poco importan vuestros orígenes. No perdáis nunca la pasión ni la perserverancia y, sobre todo, no abandonéis nunca, porque acabaréis consiguiendo vuestro sueño».