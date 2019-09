La ex de Camilo Sesto y madre de su único hijo, sobre la herencia: «No le va a dejar nada» En diciembre del año pasado, Lourdes Ornellas aseguró que en la última visita de su hijo a Madrid «le obligaron a firmar un documento» que ella creía que era para «quitarle de en medio»

La última aparición pública de Camilo Sesto fue con motivo de la presentación de su último disco «Camilo Sinfónico». Tras esta breve pero revolucionaria aparición pública, la figura del cantante volvió a aparecer en boca de todos y no precisamente para bien ni para hablar de su música.

Una de las primeras en hablar fue Lourdes Ornelas, la madre del único hijo de Camilo Sesto, a través de una exclusiva con una conocida revista del corazón: «Es un muñeco, no tiene voluntad. Las personas de su entorno lo tienen abducido». La mexicana y madre de Camilo Blanes Jr. confesó la realidad en la vida del padre de su hijo: «Es imposible llegar a él, le llega la información totalmente deformada por los intereses de una persona» y aseguró que se estaban «burlando de mí, de mi hijo y del propio Camilo».

Además, Lourdes contó el desprecio que su hijo recibía cada vez que intentaba ponerse en contacto con el cantante: «Ha estado en Madrid para ver a su padre y no pudo verle por órdenes de este señor, no podía entrar en la casa», informó realmente molesta.

Camilo Sesto siempre ha considerado a su hijo lo más importante de su vida. Cuando este era un niño, luchó con todas sus fuerzas y recursos para conseguir su tutela y traérselo de México a España. Todo parecía idílico pero las cosas se fueron torciendo a lo largo de los años. Años más tarde, Lourdes sorprendió al mundo entero asegurando en una entrevista que el cantante le impedía ver a su hijo con la frecuencia estipulada. Según su madre, la mala relación del cantante con Camilo Jr derivó en una serie de depresiones en la adolescencia que le llevaron en varias ocasiones a intentar quitarse la vida. Él mismo aseguró en una entrevista que «si su madre no pudo estar con él cuando era pequeño se debió a las dificultades económicas que pasó en aquel tiempo. Ella tenía la libertad de venir, a lo mejor no el poder económico». Poco a poco la relación padre-hijo se fue enfriando, tanto es así que acabaron totalmente distanciados.

Tras esta polémica entrevista, Lourdes acudió como invitada al plató de «Sálvame» donde aseguró que en la última visita de su hijo a Madrid, «le obligaron a firmar un documento» que ella creía que era para «quitarle de en medio», pues está seguraba de que cuando el artista fallezca, «no le van a dejar nada a mi hijo».