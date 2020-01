El cambio de Sylvester Stallone: abandona el tinte y luce canas y barba Parece que el actor quiere recuperar la poca naturalidad que queda en su rostro

A lo largo de su vida, Sylvester Stallone (73 años) no ha podido evitar obsesionarse con las operaciones estéticas que le han permitido, aunque un poco forzado, mantener la misma imagen que tenía a los 20 cuando protagonizó «Rocky», la película que le lanzó a la fama mundial.

La transformación física de Sylvester Stallone a lo largo de los años ha sido muy comentado. El bótox y los esteroides han deformado notablemente el rostro del actor que encarnó a «Rambo».

A sus 73 años, el intérprete mantiene una impresionante figura musculosa de gimnasio. Esto es el resultado del abuso de la hormona del crecimiento y los esteroides: «La testosterona es muy importante para la sensación de bienestar cuando uno envejece», dijo Stallone en una ocasión.

Su madre tuvo dificultades durante el parto, lo que obligó a los doctores a utilizar un instrumento que cortó uno de los nervios de su cabeza, provocando rigidez en sus labios, lengua y barbilla. Quizá esta fuese la razón de su obsesión por las cirugías estéticas.

Ahora parece que el actor quiere recuperar un poco de naturalidad en su rostro y ha dejado de teñirse el pelo y se ha dejado barba, luciendo el cabello completamente canoso. «A veces, me despierto y no me apetece hacer nada. Simplemente quiero relajarme. Si alguien dice lo contrario, está mintiendo: es la naturaleza humana».