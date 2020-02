El cambio de Ivonne Reyes tras un innovador retoque estético La televisiva se ha sometido a una técnica llamada HIFU Facial

ABC Madrid Actualizado: 21/02/2020 17:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El hijo de Ivonne Reyes pone rumbo a «Supervivientes»

Los últimos años no han sido nada fáciles para Ivonne Reyes a nivel personal. Desde que se convirtió en madre, la actriz ha tenido que pelear con uñas y dientes en el juzgado contra su ex, Pepe Navarro, para demostrar la paternidad del periodista sobre su hijo Alejandro.

Nueve años después de que una sentencia le diese la razón, el caso vuelve a estar en el centro del foco mediático debido a que el joven, de 19 años, se acaba de estrenar como personaje público por su participación en «Supervivientes» (Telecinco). Su madre estará en plató para defenderle durante las galas y es por ello que ha decidido pasar por quirófano para lucir un aspecto más rejuvenecido.

Tal y como la propia venezolana ha publicado en su perfil de Instagram, esta semana ha acudido al médico estético de los famosos, José Manuel Gómez Villar. La televisiva se ha sometido a una técnica llamada HIFU Facial, que consiste en utilizar una tecnología avanzada para estimular la activación de colágeno y que, sin pasar por quirófano, logra eliminar las líneas de expresión del rostro. Este tratamiento permite también reafirmar la piel y darle brillo. «Estoy con esta cara súper brillante porque me hicieron un tratamiento de hidratación HUFO 3D. Besazos, estoy tranquila…Quería que me hicieran mimos, muchísimas gracias a todo el equipo. Espectacular…», contó Ivonne Reyes a través de la red social.

Su hijo, en el punto de mira

Desde su nacimiento, Alejandro Navarro ha protagonizado decenas de portadas de la crónica rosa en su versión menos complaciente. Ahora, y por primera vez, se coloca voluntariamente frente de las cámaras para iniciar su aventura en el concurso de Telecinco: «Está a punto de irse a Honduras, estamos preparando la maleta. Alejandro está bien, nervioso y emocionado. Tiene toda la ilusión del mundo», aseguró su madre a la salida de los juzgados, además de admitir que no se esperaba que tuviese la valentía de acudir a este tipo de programa.

La decisión del joven ha sido una sorpresa para todos, pues, hace tan solo un año, su madre aseguraba que no tenía intención de entrar en el mundo de la televisión: «Alejandro no está interesado en esto. Sigue centrado en sus estudios y muy feliz con su vida y amigos», declaró un día antes de que cumpliese su mayoría de edad.