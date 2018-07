El calvario de Terelu Campos con su enfermedad: suma una nueva recaída La hija de María Teresa Campos ha confirmado que padece de nuevo cáncer a través de un comunicado oficial

Su nombre completo es Teresa Borrego Campos, aunque todo el mundo la conoce por Terelu Campos. Hace un año anunciaba que había vencido la batalla al cáncer, una enfermedad con la que empezó a lidiar en 2012. Hoy, sin embargo, ha confirmado a través de un comunicado oficial que se le ha vuelto a reproducir.

«La paciente Dña. Teresa Borrego Campos presenta un nuevo tumor primario en la mama izquierda por lo que será intervenida en los próximos días en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. El proceso está siendo coordinado por el doctor Francisco Lobo», explica el documento emitido por el propio centro.

Su lucha se fragua seis años atrás. El 16 de enero de 2012, Terelu anunciaba en«Sálvame» que tenía cáncer. «Me detecté este bultito cuando regresé de Hawái, sabía que no lo tenía y que estaba convencida desde un primer momento de que bueno no era», explicó. Justo tres días después fue intervenida de un carcinoma en el pecho.

Un año después, en febrero de 2013 dio por terminado el tratamiento de quimioterapia, aunque era consciente que no recibiría el alta definitiva. En ese tiempo, cada seis meses iba a revisión con la esperanza de que alguna vez fuera la última.

El tiempo fue pasando, y en 2014 tuvo que dejar la televisión. Después de dos años luchando contra el cáncer, la por entonces colaboradora de «Sálvame» anunciaba que abandonaba temporalmente el programa. «Ha llegado un punto en mi vida en que yo creo que es necesario parar. Y me cuesta mucho decirlo porque en cierto modo también me da miedo», explicó.

Años después logró ver un rayito de luz en tan oscuro trance. En enero de 2017 fue a su última revisión antes de recibir el alta definitiva, alegría que se sumaba a su vuelta a televisión. Además de retomar su colaboración con el programa«Sálvame», comenzó el docu-reality con su madre y su hermana Carmen Borrego y su participación en Gran Hermano VIP.

Sin embargo, no todo era color de rosas y la presentadora reconoció que el dolor era su acompañante todo este tiempo.«Te das cuenta de que el cambio no es tan inmediato, a mí me sigue doliendo el cuerpo a diario y me encuentro mal», explicaba Terelu visiblemente afectada.

Tras esa recaída de ánimo, supo mirar al frente, y en una entrevista que concedió a ABC dijo que el cáncer le había enseñado a vivir con respeto.««Esto te cambia la vida, ya que el cerebro tiene una capacidad de asimilar las cosas que tu misma te sorprendes», afirmaba.

Ahora le toca afrontar otra dura etapa de esta enfermedad. Mientras tanto, sabe que tiene a su alrededor familiares y amigos que la apoyan y la cuidarán en todo momento. La cuenta oficial del canal Telecinco ya ha mostrado su solidaridad con Terelu.