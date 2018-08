El calvario de Mila Ximénez: «Podrían haberme matado» La colaboradora de Telecinco habla de la que fue íntima amiga suya, la estafadora de famosos

Mila Ximénez se encuentra en su peor momento, pero con más fuerza que nunca. Una doble traición ha marcado el rumbo de su vida en estos últimos meses. Mónica Gil Manzano, conocida como la estafadora de famosos, y Gustavo Marinaro han sido los encargados de oscurecer esta etapa de la vida de la colaboradora.

Comenzaba el año con una gran ilusión puesta en su negocio de joyas, que vería como se iba a pique debido a que no obtenía beneficios. El proyecto lo realizó junto a Gustavo Marinaro, quién se aprovechó de la situación para obtener publicidad. «La decepción con este tipejo [Gustavo Marinaro] ha sido muy grande», comenzaba la colaboradora durante una entrevista con «Lecturas».

«Me he sentido utilizada», afirma acerca de su relación con Marinaro. Sin embargo, este no fue el único duelo al que se tuvo que enfrentar, ya que la colaboradora también ha visto como han descubierto que Mónica Gil Manzano, con quien compartió once años de amistad, es una estafadora y habría estado haciendo uso de su nombre durante todo este tiempo.

La colaboradora está convencida de que se ha convertido «en un personaje molesto», puesto que está colaborando con la Policía en la investigación que se lleva a cabo sobre Gil Manzano. «Yo, como estoy limpia, hablar es lo único que puedo hacer», expresa Ximénez. Pese a ello siempre existe algo de temor a lo que pueda pasar: «Te preguntas: "¿Con que gente me he relacionado?" No tengo cara para ellos, pero ellos sí tienen la mía, esa es mi indefensión».

Afirma que pensándolo en frío se da cuenta de que en alguna ocasión ha podido intentar estafarla: «Estoy convencida de que esta señora fue a por mí, yo era su víctima». Sin embargo, aunque todo el dinero que Mila le ha prestado se lo ha devuelto, Gil Manzano intentó llevarle los aspectos económicos: «Me pidió gestionar mi patrimonio. Si me dejo llevar por ella estaría arruinada o en la cárcel». Lo peor es que asegura que su vida estuvo en riesgo: «Podrían haberme matado»

El dolor de Mila Ximénez no está ligado a la parte económica, sino a la sentimental, puesto que no solo habría perdido una amiga, sino que le acabó haciendo daño emocional. «Me ha estafado emocionalmente. Mi silencio me habría convertido en su cómplice», sentenciaba respecto al asunto la colaboradora.

Por otra parte, durante la entrevista se deshizo en halagos para sus amigas Las Campos. «Son las amigas que más quiero y a las que más daño he hecho. No tienen rencor. He hecho daño a Terelu, Teresa, Carmen y Edmundo», reconocía la tertuliana.