Soraya Arnelas se encuentra muy feliz en su estrenada faceta como madre y, a pesar de las críticas que la tachan de irresponsable, la cantante hace oídos sordos y declara estar en el momento cumbre de su vida. Sin embargo la forma de criar a su hija no ha sido el motivo por el que la cantante se ha tenido que enfrentar a los haters la pasada semana.

A través de una publicación en su perfil de Instagram se ha enfrentado a todos aquellos que la insultaron tras ser vista acudiendo a una corrida de toros: «'Homófoba, asesina de animales y racista'. Esas son las'bonitas' palabras que he leído estos días sobre mí. No me afectan. El que me conoce sabe que esas palabras no me representan: -no soy racista. -me dedico a ayudar a animales y los tengo y cuido en casa desde hace años, haber ido a una corrida de toros para acompañar a un familiar no me hace ser taurina ,de hecho no lo soy ni lo apoyo. -¿homofoba yo? ¿Quién se cree eso? Pues eso, podéis seguir insultando y difamando. Mi conciencia está muy tranquila», ha sentenciado la cantante a través de sus redes sociales.

Críticas

La cantante es una persona especialmente criticada en las redes sociales y más desde que se convirtió en madre primeriza: «Ya estoy acostumbrada porque llevo muchos años así. Soy una mujer que tiene las ideas muy claras y defiende sus principios a capa y espada, y eso molesta. Al ser un personaje público, soy un blanco de tiro perfecto. Tampoco leo más mensajes de la cuenta y me llevo muy bien con mi ego. Yo me quiero mucho, si no probablemente ya me habrían comido o estaría con una depresión profunda.», respondía en una entrevista con ABC el pasado verano.

Son numerosos los usuarios que critican su forma de criar a su hija y la tachan de «mala madre», a lo que ella responde orgullosa que: «Al principio lo llevaba mal y ahora me da exactamente igual. Voy a ser mala madre toda la vida porque soy una madre imperfecta y las madres perfectas no existen, así que ya lo he asumido».

Sin embargo, la cantante no tiene problema en responder a sus «haters»: «Yo no hago oídos sordos. Yo lo que pienso lo digo, y si alguien se enfrenta a mí yo me enfrento a él. Hay que plantar cara porque a veces esas personas son gente aburrida detrás de un ordenador».