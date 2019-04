La brutal confesión de Amber Heard sobre Johnny Depp: «Me abofeteó e intentó ahogarme» Tras revelar que habían llegado a un acuerdo de divorcio, la actriz retiró la orden de alejamiento contra su ex, al que acusó de malos tratos

La ruptura de la pareja formada por Johnny Depp y Amber Heard se convirtió en una lucha constante. Después de casi tres meses llenos de polémica, discusiones y enfrentamientos entre el exmatrimonio, por fin firmaron el divorcio en el verano de 2016. El actor abonó a su exmujer la cifra de 6,5 millones de euros, además de correr con todos los gastos que supuso la separación, tanto en abogados como en trámites. Según un comunicado difundido por la pareja, Amber donó parte de la indemnización a obras de caridad.

Tras revelar que habían llegado a un acuerdo de divorcio, la actriz retiró la orden de alejamiento contra Depp, al que acusó de malos tratos. Después de la carta publicada en el «Washington Post» en diciembre de 2018 en la que ella aseguraba ser una víctima de violencia doméstica, el actor llevó de nuevo a su expareja a los tribunales y le pidió 50 millones de euros por difamación.

Declaraciones

Durante el juicio, la actriz confesó que su exmarido le tiraba del pelo e incluso intentó ahogarla en una ocasión. «Se convertían en una persona totalmente diferente a menudo delirante y violenta. Llamamos a esa versión de Johnny, "el monstruo"». También recordó un viaje a Boston en avión en 2014: «Depp comenzó a lanzarme objetos por haber filmado una escena romántica con James Franco. En lugar de reaccionar a su comportamiento, simplemente me moví unos asientos. Eso no lo detuvo. Me empujó provocativamente una silla mientras caminaba, me gritó y se burló de mí gritando el nombre James Franco», aseguró.

A esto se le suma, la brutal pelea que tuvieron en su piso en el año 2015: «Me lanzó una garrafa, golpeó artículos de la habitación y golpeó una pared. Me abofeteó con fuerza, me agarró del pelo y me arrastró desde la escalera a la oficina, a la vivienda y a la cocina de la habitación y luego a la habitación de invitados».

Por su parte, el actor ha negado todas estas acusaciones asegurando que «nunca abusó de la señora. Heard. Sus acusaciones contra él fueron falsas cuando se hicieron en 2016. Formaban parte de un engaño elaborado para generar publicidad positiva para que la señora Heard avanzara en su carrera». Unas declaraciones que tuvieron una respuesta instantánea por parte de los abogados de ella: «Esta frívola acción es solo el último de los repetidos esfuerzos de Johnny Depp por silenciar a Amber Heard. Ella no será silenciada. Las acciones del señor Depp demuestran que no puede aceptar la verdad de su comportamiento abusivo continuo».