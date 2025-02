Britney Spears pierde su primera batalla contra su padre por su libertad

La estrella pop Britney Spears se encuentra sumida en una encarnizada lucha por su libertad. Su padre, Jamie Spears , mantiene con mano dura una rígida tutela sobre su persona y su patrimonio desde hace 12 años. El martes por la tarde, en un juzgado de Los Ángeles, la cantante demandó a su progenitor en un intento de conseguir su libertad . Britney, quien aparentemente se ha tomado un descanso profesional para protestar por el control sobre su carrera y sus finanzas, presentó su demanda en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, donde un juez ratificó el papel de James «Jamie» Spears, aunque no cerró la puerta a su destitución en una fecha futura y, según la solicitud del cantante, nombró a un fiduciario financiero como co-conservador. Según los documentos judiciales la audiencia revisó la contabilidad, a través de un informe anual que explica los gastos de Britney y los gastos de su padre en su nombre. Durante la vista, los abogados de Spears y de su madre, Lynne , instaron al padre de la cantante, de 38 años, a renunciar a una tutela que ha dictado la vida y la carrera de la estrella del pop durante más de una década.

Britney Spears junto a su padre Jaime Gtres

El abogado de Britney aseguró que ella le tiene miedo a su padre y no volverá a un escenario hasta que ya no tenga control sobre su carrera. En enero de 2019, Britney canceló repentinamente su residencia en Las Vegas y no ha actuado en vivo desde el 2018. Según Associated Press, Us Weekly y TMZ, el abogado de Britney Spears culpó a su padre de la pausa profesional de la cantante. «Mi cliente me ha informado que tiene miedo a su padre. No actuará mientras él esté a cargo de su carrera » dijo Samuel D. Ingham III en la audiencia realizada por teléfono y videoconferencia. (Spears no asistió, pero sus padres estuvieron presentes por video, según documentos judiciales). La abogada de Jamie Spears, Vivian Lee Thoreen , le dijo al juez que no cree que «haya evidencias» para respaldar su suspensión y objetó las declaraciones de Ingham sobre la relación padre-hija como un rumor.

Britney Spears

Se ha programado otra audiencia para el 16 de diciembre y expertos legales esperan que la solicitud de Britney salga adelante porque es inusual que alguien tan joven y productivo como Spears esté en una tutela testamentaria , que generalmente se usa para proteger a los ancianos, los enfermos y los discapacitados mentales.

El martes, Ingham confesó que Britney y su padre no habían hablado en mucho tiempo y reveló que Britney quiere que sea Jodi Montgomery, encargada por el juez de ocuparse de ella, quien se mantenga su tutela personal y que se designe a un fiduciario corporativo, Bessemer Trust Co. , para administrar su patrimonio. En la audiencia del martes, la juez Brenda J. Penny denegó la solicitud de Spears de suspender a su padre inmediatamente , pero admitió que la decisión se tomó sin prejuicios, lo que significa que puede ser suspendido en un momento posterior. Lo que sí logró Britney es que Bessemer sea co-fiduciario corporativo. A principios de este mes, la hermana menor de Spears, la actriz Jamie Lynn Spears, retiró su petición para servir como fideicomisaria del SJB Trust de la cantante. Ella había sido seleccionada como fideicomisaria de la propiedad multimillonaria de la superestrella del pop hace dos años. El gerente comercial de la cantante, Lou M. Taylor , y su compañía, Tri Star Sports & Entertainment, también renunciaron. En sus propios documentos, Jamie Spears argumentó que hizo bien su trabajo y convirtió el patrimonio de su hija , una vez endeudado y enfrentando millones de dólares en demandas, en uno por valor de más de 60 millones de dólares.

#FreeBritney

Se atribuye al movimiento #FreeBritney , que ha seguido de cerca los pocos desarrollos disponibles públicamente en el caso, cada pequeña victoria de la cantante en la corte. Ellos han sido los que han pedido públicamente una investigación de la tutela y los que han atraído el caso a la opinión pública. Algunos fans asociados con la campaña llevan apuntando durante mucho tiempo que la estrella del pop ha estado usando las redes sociales para enviar gritos codificados de ayuda : por ejemplo, un seguidor la instó a usar un atuendo de un color específico en su próxima publicación de Instagram si se sentía en peligro; cuando lo hizo, fue interpretado como una señal de que estaba solicitando ayuda.

Seguidores de Britney Spears Gtres

Entre los seguidores de Britney suscritos al movimiento #FreeBritney hay abogados que han estudiado los documentos judiciales disponibles, lo que los ha llevado a creer que los derechos constitucionales de la artista y algunos de sus derechos humanos están siendo violados. La tutela de Britney Spears estaba destinada a salvaguardar su persona y su patrimonio en 2008, pero la duración inusualmente larga ha generado interés público hasta crear el movimiento #FreeBritney , que ha ido ganando tracción. Durante el verano, sus fans empezaron a presionar en los medios al ver que Britney y su equipo de abogados declararon su interés de recusar a su padre de sus funciones de supervisión, asignando el control de sus más de $60 millones en activos a otros profesionales elegidos por ella. El martes, los organizadores de #FreeBritney , que durante las audiencias sobre la tutela protestan frente al Palacio de Justicia, asistieron a la audiencia pública y dijeron que el nombramiento de Bessemer como co-conservador fue una «gran victoria para Britney. Ingham hizo un trabajo fantástico luchando por los intereses de Britney», dijo la portavoz Pilar Vigneaux . «Apoyamos la decisión de Britney de no trabajar mientras James Spears siga involucrado y tenga el control de su vida». Jamie ha criticado el movimiento #FreeBritney, comparando a sus partidarios con teóricos de la conspiración.