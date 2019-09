Britney Spears: de chica Disney a protagonista de una vida repleta de escándalos La cantante ha tenido que hacer frente a desagradables momentos a lo largo de su vida

La fama de Britney Spears despegó a los 11 años, cuando la joven aparecía en el programa «El club de Mickey Mouse». Sin embargo, ya no queda nada de esa impecable imagen que mostraba mientras era miembro del universo Disney.

En 1999 fue cuando la artista consiguió desarrollar su carrera a nivel internacional gracias a su canción «Baby One More Time». A partir de este momento, el camino en la vida personal de la cantante se torció y comenzaron a salir a la luz escándalos, adicciones y vídeos de alto contenido sexual protagonizados por la artista.

Entre el año 2005 y 2010 los problemas en la vida de Spears se agudizaron notablemente. Durante ese periodo, la artista vivió los momentos más desagradables de su vida. En ese lustro, su carrera comenzó a tambalearse, se divorció, estuvo ingresada por problemas psiquiátricos y, por si fuera poco perdió la custodia de sus dos hijos, Jayden y Sean.

El año 2006 fue, sin duda, uno de los que más marcó la vida de la cantante, pues reconoció públicamente que había consumido cocaína. «Fue por curiosidad y solo una vez», expuso la artista a los medios de comunicación en su día. Sin embargo, esa declaración no convenció demasiado a su discográfica, que consideraba que el consumo de drogas por parte de Spears era más habitual de lo que ella aseguraba. Por eso, el equipo al ver que era incapaz de controlar a la joven decidió que se tomara un año sabático.

Tras estos escándalos, Spears ha estado varias veces ingresada en centros de rehabilitación, pero a pesar de que han pasado varios años, son muchos los que siguen preocupados por su estado de salud. Sin ir más lejos, hace unos días, la artista hizo una aparición pública que no pasó desapercibida. Spears fue a la gala de entrega de los premios de belleza Daytime Beauty en Los Ángeles. Allí, llegó en coche con Asghari (su pareja), y al aparcar el vehículo, la habitual nube de fotógrafos se acercó a ellos para tomarles imágenes. Los dos se bajaron y se acercaron a la alfombra roja, pero tras unos pocos segundos de flashes, Spears dijo «sólo quiero irme». Fue entonces cuando Asghari, que iba a recibir uno de los premios, le acompañó hasta el coche para llevarla de vuelta a casa, y acabó entrando solo en la gala.

Pero este no ha sido el último episodio que ha alertado de su mal estado de salud, pues el pasado sábado, la cantante compartió un peculiar vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparecía bailando al ritmo de «Chantaje», la canción de Shakira y Maluma. Estas imágenes generaron una oleada de críticas hacía la artista. Además, muchos de sus seguidores expusieron su preocupación por ella. «Necesitas ver un doctor», «¿Nadie se da cuenta de que algo anda mal con ella?», «Su historia es probablemente una de las más tristes que he presenciado. Es como ver un choque de trenes a punto de suceder en cámara lenta. No la odio a ella. Realmente creo que ser famoso no es bueno para ella. Espero que pueda encontrar la felicidad algún día donde esté verdaderamente en paz», estos fueron algunos de los comentarios que sus seguidores escribieron en su publicación.