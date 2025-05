Las bonitas palabras de Sara Carbonero a su hermana por su apoyo en la lucha contra el cáncer

Sara Carbonero e Íker Casillas ponían fin a uno de sus peores años después de que, con apenas unas semanas de diferencia, el pasado 2019 el guardameta sufriera un infarto de miocardio y la periodista fuera operada de urgencia tras serle detectado un tumor maligno en el ovario. Meses de tratamiento después, afortunadamente, esta vencía la batalla a un cáncer que ha supuesto toda una lección de vida.

Durante todo el proceso, Sara se apoyó, por supuesto, en su marido, pero también en su familia y sus amigos, especialmente en su hermana, Irene , y en su compañera de profesión Isabel Jiménez . Fue hace unos meses cuando la periodista le agradeció todo su apoyo con una íntima fotografía tomada en el hospital a través de la que recordaba cómo vivieron aquellos duros meses juntas.

Hoy ha llegado el turno de su hermana, Irene Carbonero, que siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano. Con motivo de la celebración de su cumpleaños, sin embargo, la mujer de Íker Casillas ha querido darle todo el protagonismo y agradecerle su apoyo durante su lucha contra la enfermedad.

«Me ha costado un mundo encontrar una foto porque nunca quieres salir en ellas, pero hoy la ocasión lo merecía. La vida nos hizo invertir los papeles y que tuvieras que cuidarme tú a mi, a nosotros, siendo la hermana pequeña. Una prueba que no te tocaba vivir pero que te ha hecho todavía más grande. Cuánto has crecido de golpe. Este último año hemos compartido ratos de todos los colores y salvo dos veces contadas nunca has perdido la sonrisa de la cara, esos ojos que brillan más que ningunos y se ríen aunque por dentro estés rota», comienza escribiéndole a su hermana.

Y añade, agradeciéndole que aceptara y entendiera «que la vida a veces no tiene lógica»: «Nunca te has quejado de nada, siempre al pie del cañón con una palabra positiva y un buen gesto, aún cuando la espalda se resentía de las noches de sofá en el hospital, o cuando el mismo día que empezabas un nuevo trabajo llena de ilusión, me operaron y tuviste que cambiar tus planes».

En un emotivo y emocionante texto en el que reconoce que tenerla como hermana hace que se le «llene de orgullo el pecho», Sara Carbonero confiesa que nunca habría podido lograrlo de no haber sido por ella: «Ahora, desde la calma y la perspectiva que nos ha dado el tiempo, podemos decir que lo logramos juntas , porque sin ti no habría podido».