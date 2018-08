La boda sorpresa y bohemia de Robin Wright La actriz de «House of Cards» y su ahora marido, Clément Giraudet, organizaron una ceremonia secreta que sorprendió incluso a sus invitados

Robin Wrigth, estrella de la última temporada de «House of Cards», se ha casado. Una boda secreta, discreta y que pilló por sorpresa a sus familiares y amigos este sábado. No se sabe dónde se celebró el enlace con su recién estrenado marido, Clément Giraudet, de hecho no se habría tenido wnoticia de la celebración de no ser por el especialista en moda vintage Gauthier Borsarello.

Fue él quien publicó algunas imagenes en Instagram, en las que se puede ver a la actriz con un vestido de encajes y bordados de manga corta, con escote redondo y falda ajustada. En el pelo, una cinta. La publicación de Borsarello ha sido compartida por «Vogue Francia» y de ahí, al mundo.

Lo cierto es que los rumores de boda rondaban a la pareja desde hace unos días, cuando se dejaron ver de lo más acaramelados en Capri luciendo anillos idénticos. Wright y Giraudet, responsable de relaciones VIP de Saint Laurent, comenzaron a salir poco después del festival de Cannes del año pasado.

Este es el segundo matrimonio para la actriz, quien estuvo casada con el también actor Sean Penn durante 14 años, para anunciar su divorcio en 2010.