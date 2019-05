Blake Lively y Ryan Reynolds serán padres por tercera vez Fieles a la discreción sobre su vida privada, la pareja ha querido mantener a sus dos hijas alejadas de la vida pública desde el primer momento

El matrimonio formado por Blake Lively y Ryan Reynolds, uno de los más famosos y queridos de Hollywood, serán padres por tercera vez. A pesar de que ninguno de los dos lo ha confirmado públicamente, el pasado jueves durante el estreno de la última película de actor «Pokémon: Detective Pikachu», la actriz mostraba orgullosa que estaba de nuevo embarazada.

Fieles a la discreción sobre su vida privada, la pareja ha querido mantener a sus dos hijas alejadas de la vida pública desde el primer momento, ocultando el máximo tiempo posible los detalles de su paternidad. «Queremos que nuestros hijos tengan la misma vida normal que nosotros tuvimos. Nunca queremos robarles lo que tiene porque entonces nos sentiríamos realmente egoístas», dijo la actriz durante el acto.

Gtres

Fue en septiembre de 2017 cuando el matrimonio mostró por primera vez a sus dos hijas en público, cuando el actor fue honrado con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. «Esta es una de las raras ocasiones en las que pensamos que deberíamos llevar a todo el clan. Normalmente no acudimos toda la familia a este tipo de actos, pero pensé que lamentaría en 20 años no haber tenido a mis hijas aquí también», explicó entonces el artista. A pesar de que Ryan Reynolds era el protagonista del acto, sus hijas acapararon el mayor número de flashes.

Con su presencia y buen humor, el matrimonio arrebató el trono a la que fuera la pareja más querido de Hollywood: Angelina Jolie y Brad Pitt. Ryan Reynolds no pierde ocasión en alabar a su mujer siempre que puede: «Quiero dar las gracias a mi esposa, Blake, que está sentada allí mismo que lo es todo para mí. Eres lo mejor que me ha pasado… Me has dado dos de las niñas más increíbles que jamás esperaba tener», dijo con dulzura durante un acto.