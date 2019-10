Blake Lively y Ryan Reynolds comparten la primera fotografía de su bebé

Fue toda una sorpresa el nacimiento del tercer hijo de Ryan Reynolds (42 años) y Blake Lively (32). Se habían convertido en padres hacía dos meses, pero la noticia no salió a la luz hasta hace unas semanas. La pareja de actores quiere proteger a toda costa su intimidad y mantener a sus hijas alejadas de la prensa.

Hasta hoy se desconocía por completo el sexo del tercer hijo de la pareja, que ya cuenta con Inez y James Reynols, y ha sido el orgulloso papá de la criatura quien ha desvelado el secreto. El actor canadiense ha publicado una imagen en su cuenta de Twitter de su mujer y su hijo que, en vez de mostrar el rostro, aparece pintado con una carita sonriente.

No ha sido hasta leer el mensaje que incluye junto a la fotografía cuando el actor, quizá sin querer, ha desvelado el sexo: «Amo B.C. (Columbia Británica). Quiero que mis hijas experimenten el mismo patio de recreo natural en el que crecí. El 21 de octubre, el candidato por el que votarás cambiará la política climática. Estoy orgulloso del progreso climático realizado en los últimos cuatro años», escribe.

I love B.C. 🇨🇦 I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilanopic.twitter.com/a3itOeIqQx