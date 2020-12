Del biquini floral al mono transparente: los estilismos de Cristina Pedroche para las Campanadas Los atuendos de la presentadora de televisión para la última noche del año se han convertido en una tradición más de Nochevieja

Tan familiar es ya hablar en la mesa de Nochevieja del atuendo de Cristina Pedroche (32 años) como de qué ricos están los gambones, por mencionar algo. Sus vestidos se han convertido en una tradición más de última noche del año y en un debate entre familiares. Este año, las Campanadas estarán marcadas por el coronavirus y la única intención de la televisiva es hacer que la gente se olvide al menos durante un minuto de todo, ya sea criticando o alabando su conjunto. A la espera de poder conocer el que lucirá este jueves, cuyo diseño corre a cargo de Josie, hacemos un repaso de los llevados hasta la fecha.

La presentadora de televisión comenzaba esta tradición en 2014 cuando se encargaba de retransmitir la gala de Nochevieja en La Sexta junto a Frank Blanco. Aquel año lució un vestido negro de transparencias y con encaje bordado de la firma Charo Ruiz Ibiza. Consiguió sorprender a todos, pues en aquella ocasión con más razón que ninguna, ya que era la primera vez que lucía ese tipo de modelitos.

Hubo críticas de todos los colores, pero la televisión vio un filón en ella para ese 31 de diciembre y al año siguiente volvió a contar con Pedroche, en esa ocasión junto a Carlos Sobera en Antena 3. Del negro pasó al blanco, pero dejaba a la imaginación lo mismo que el año anterior: poco o nada. Se trataba de un vestido blanco de transparencias de la firma Pronovias. Al tercer año eligió una combinación de negro y estrellitas blancas bordadas sobre tejido transparente para despedir el año, junto al chef Alberto Chicote.

Precisamente el cocinero acompañó de nuevo a Pedroche en 2017. Para aquel año escogió un mono con el que consiguió volver a sorprender. Se trataba de un mono de transparencias y encaje blanco, de Pronovias. A muchos les recordó al diseño lucido dos años atrás por la presentadora de televisión.

Para 2018, Pedroche innovó ya que fueron dos los estilismos, de la firma Tot-hom, que lució en la Puerta del Sol. Con una gran capa rosa empolvada y maxi volante en el cuello que ocultaba el segundo estilismo de la noche: un arriesgado vestido, más bien un «bikini floral», al más puro estilo de Carnavales y con la espalda cubierta por un tul.

Diseño de 2018

El que lució en 2019, diseño de Jacinto de Manuel, dio también para comentar largo y tendido. Dio las Campanadas convertida en escultura con un atuendo elaborado con fibra de vidrio reciclado y terminada artesanalmente con pan de oro. «Me hace sentir más diosa que nunca, más empoderada que nunca», confesaba Pedroche nada más despojarse de la gran capa negra.

Este año será muy diferente para ella. No estará nerviosa por el vestido, sino por dar un poco de alegría en estos momentos tan difíciles que se viven por la pandemia, como así confesó hace tan solo unos días en una entrevista con ABC: «Creo que hago más bien estando en la televisión que en mi casa y en 2020 muchísimo más. Voy esforzarme para dar a la gente aunque sea un minuto de desconexión. Que me critiquen o me alaben, pero que se olviden del virus un momento. Lo único que voy a ofrecer es entretenimiento puro y duro».