Bill Clinton voló en una ocasión con dos mujeres a la «isla de las orgías» de Jeffrey Epstein La magistrada Loretta Preska, encargada del caso, ha decidido que se hagan públicos los documentos en relación a la trama sexual

Actualizado: 31/07/2020 11:38h

Cientos de documentos sobre los abusos cometidos por Jeffrey Epstein y sus cómplices ya han salido a la luz después de que la magistrada Loretta Preska, encargada del caso en Nueva York, decidiese que se hiciesen públicos. Gracias a esos archivos se ha conocido que el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton voló en una ocasión con dos mujeres a la ya rebautizada como la «isla de las orgías» del pedófilo, el centro de operaciones de la red de tráfico sexual del Caribe.

Así lo declaraba la propia Virginia Giuffre, una de las víctimas de Jeffrey Epstein, cuando fue interrogada por el abogado Jack Scarola y cuyo testimonio aparece en los documentos legales revelados este jueves a última hora. Aseguraba recordar cómo el pedófilo, encontrado muerto en su celda el pasado mes de agosto a la espera del juicio, le comentaba que el exmandatario le debía favores, aunque nunca le especificó.

«Nunca me dijo qué favores eran. Hace mucho tiempo me dijo que todos le deben favores. Los tenía a todos en sus bolsillos», relataba Roberts cuando fue interrogada, según recoge The Sun. Aunque no hay ninguna evidencia de que Clinton esté siendo investigado en la trama sexual, Virginia Giuffre sí confirma que en una ocasión él estuvo allí con Ghislaine Maxwell, la madama de Epstein que está en prisión a la espera de que se celebre el juicio contra ella. Por el momento se ha declarado incocente de todos los cargos.

«Ghislaine, Emmy (otra chica que supuestamente era una habitual en la casa de Epstein), y había dos chicas jóvenes que pude identificar. De todos modos, nunca las conocí bien. Solo eran dos chicas de Nueva York», dijo. Según Giuffre, vio a Clinton «caminar hacia la oscuridad con dos chicas guapas en cada brazo».

Unas declaraciones que se confirman con el uso continuado que Bill Clinton le dio al avión privado de Epstein, el Lolita Express. En los listados aparece el nombre del expresidente en varias ocasiones y acompañado por lo que aparece escrito como «mujeres».