Beyoncé, rescatada del escenario en su último concierto

La diva y estrella americana Beyoncé se encuentra actualmente de viaje alrededor del mundo junto a su marido Jay Z con motivo de la gira «OTR IITour». El último concierto de la pareja se celebró en Polonia, una actuación que la cantante recordará por mucho tiempo.

El peor momento del concierto sucedió cuando la estadounidense, que se encontraba interpretando un tema en solitario, se quedó colgada por el aire al fallar una de las plataformas móviles que habían colocado para el espectáculo. Beyoncé tuvo que ser rescatada p0r su equipo técnico gracias a unas escaleras que les permitieron bajar.

The floating stage had a malfunction and got stuck at the end of the show so Beyoncé had to use an emergency ladder in order to leave. #OTRII#Warsawhttps://t.co/0SZOq3BsLepic.twitter.com/StBMX8xxN4