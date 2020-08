Besos, abrazos y miradas cómplices: Enrique Ponce y Ana Soria presumen de amor en alta mar La pareja del verano no duda a la hora de compartir con el mundo algunos de los momentos más especiales de sus vacaciones

Son, sin lugar a dudas, la pareja más aclamada del verano. Enrique Ponce y Ana Soria hace tiempo que ya no se esconden y, lejos de llevar su inesperado romance lejos de las cámaras, no lo dudan a la hora de gritar su felicidad a los cuatro vientos.

Recientemente, el diestro le dedicaba a su nueva novia unos bonitos versos de la canción de Pol 3.14 «Jóvenes Eternamente», una clara forma de callar a todos aquellos que critican su diferencia de edad. Él tiene 48 años; ella, 21. «Y yo, que no puedo estar sin ti, no he encontrado la manera de que no tengas que morir» o «A mí me gustaría que vivamos para siempre y que seamos jóvenes eternamente», son las palabras que Ponce eligió para compartir junto a una fotografía de sus manos y las de Soria formando un corazón.

El torero parece otro en sus redes sociales. Y es que, esta misma semana publicaba un nuevo vídeo. Abrazado a su pareja, compartiendo miradas, sonrisas, besos y mirando al horizonte antes de que la cámara enfocara al bonito atardecer que se podía ver desde el barco en el que ambos pasaban una romántica velada. El torero también quiso poner banda sonora a este momento. Concretamente, con un tema de Manuel Carrasco.

Ana Soria compartió varias fotografías junto a Ponce en la embarcación - Instagram

Ana Soria, por su parte, ha pasado de tener cerrado su perfil de Instagram a hacerlo público y a acumular 100.000 seguidores. Un elevado número teniendo en cuenta que la joven solamente ha compartido 22 publicaciones. Una de las últimas, por cierto, está tomada en el mismo momento en que fue grabado el romántico vídeo que compartió Ponce en su cuenta. «El mar y tú» escribe ella junto a la instantánea.

Futuro juntos

Entre rumores de boda de cara a finales de año, que no han sido confirmados por ninguno de los dos, la pareja ya ha dado algún que otro paso hacia el futuro de su relación. Esta misma semana se desvelaba en «Viva la Vida» que el torero ha alquilado en Almería -tierra de Ana Soria- un piso con derecho a compra para poder estar lo más cerca posible de su pareja. Por el momento se desconoce si los planes de ella de realizar una beca Erasmus en el próximo curso siguen en pie y si su relación seguirá viento en popa, y plantando cara a las polémicas llegado septiembre.