Bertín Osborne y Fabiola se separan después de 20 años de amor La pareja se conoció en 2001 en un casting y se casó en junio de 2006. Tienen en común dos hijos

El presentador Bertín Osborne y Fabiola Martínez se separan después de 20 años de amor. Así lo ha confirmado esta tarde el equipo del programa «Viva la vida». Juntos formaban uno de los matrimonios más queridos y consolidados de nuestro país. La pareja envió esta tarde el comunicado oficial confirmado esta información.

«No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades», se puede leer en el comunicado. «Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola sólo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, es literalmente única. Espero que, aunque vivamos separados, sigamos unidos en la amistad de nuestras familias», añade.

Bertín ha pedido además respeto y que les dejen vivir este difícil momento de la manera más tranquila posible. «Os ruego de corazón que no haya especulaciones, porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito. Os ruego, también, que al tener dos hijos menores , uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema».

Su historia de amor

Bertín y Fabiola se casaron el 10 de junio de 2006. Fue la segunda boda para el cantante, que ya había dado el «sí, quiero» a Sandra Domecq, -madre de sus tres hijas-, en 1977. Esta segunda oportunidad en el amor proporcionó al artista mucha estabilidad y una vida más tranquila. Formaron una bonita familia, junto a sus hijos Kike y Carlos.

Los caminos de Bertín y Fabiola se cruzaron en 2001, en la finca del artista, donde se celebraba un casting de modelos para grabar un videoclip de su disco de rancheras. Fabiola fue la elegida y el amor surgió a primera vista. Durante mucho tiempo, mantuvieron su relación lejos del foco. En 2006, escuchamos por primera vez la voz de Fabiola en un evento. Los rumores de boda empezaron a sonar con fuerza pronto y se casaron ese mismo año.

El 31 de enero de 2017 nacía de forma prematura Kike. Fabiola se encontraba en el sexto mes de embarazo cuando viajó a Madrid para realizarse unas pruebas. El médico comprobó que había complicaciones y decidió hacer una cesárea de urgencia y pasar al bebé a la unidad de cuidados infantiles de La Paz, donde permaneció ingresado. El niño apenas pesó un kilo y medio. El bebé nació con listeria, una bacteria que le provocó una infección generalizada. Lucharon juntos para apoyar a su hijo y el pequeño les unió. El 20 de noviembre de 2018 nacía su segundo hijo Carlos.

Fabiola ya ha cambiado su nombre en su perfil de Instagram, donde se presenta como Fabiola Martínez Benavides. Eso sí mantiene la descripción de su cargo como «presidenta de la Fundación Bertín Osborne» y activista defensora de los derechos de la familia y las personas con lesión cerebral.