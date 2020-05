Bertín Osborne estalla contra las webs de prensa del corazón: «Es un basurero» El presentador se ha enfadado a raíz de una noticia publicada que aseguraba que no podía vender ninguna de las dos viviendas que supuestamente posee, una en Madrid y la otra en Marbella

Bertín Osborne no ha aguantado más y ha estallado contra las webs que publican noticias del corazón: «Yo nunca leo estás webs porque son un basurero», comenzó diciendo en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

El presentador se ha enfadado a raíz de una noticia que decía: «Niguna de las dos viviendas de Bertín Osborne, una en Madrid y la otra en Marbella, logran acaparar la atención de ninguna fortuna para adquirirlas». Cinco minutos largos de vídeo ha necesitado el cantante para aclarar la situación y arremeter contra el redactor. «Das dos noticias en la que das a entender que mi situación es catastrófica, porque tengo dos casas que quiero vender y no vendo, desde hace mucho tiempo. Me parece fantástico, porque las describes con todo lujo de detalles: los metros que tienen, las habitaciones, cómo están distribuídas... Parece que trabajas en una inmobiliaria, chaval», comienza diciendo.

En un momento dado, el presentador de televisión «humilla» al redactor de esa noticia con un tono jocoso. «Yo creo que lo del tema este del corazón, que no se te da nada bien, que no sé yo la pobre gente esta que te paga se lo pensarán porque da tres noticias y ninguna es verdad, a la hora de pagar, igual se lo piensan... Y te aconsejaría que te pusieras al habla conmigo, porque te puedo recomendar una agencia inmobiliaria buenísima, que te contratarían. Porque, chico, eres una joya describiendo las casas».

«Esas dos casas que dices que llevo tiempo queriendo vender, no son mías, chaval. Yo las he alquilado. No son mías. La mía es esta desde donde la que estoy mandando estas palabras. Esta es mi única casa, que es bastante mejor que esas dos que tú dices, donde yo vivo y vive mi familia. Las otras son alquiladas y, efectivamente, quieren venderlas. Son unas casas maravillosas y las acabarán vendiendo. A lo mejor tienen que bajarles un poco el precio. Pero no es mi problema», sentencia.