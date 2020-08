Berlusconi presume de nuevo amor en la portada de una revista El político responde así a las imágenes de su ex Francesca Pascale, en toples besándose con una cantante de pop

Juan Pedro Quiñonero Corresponsal en Paría Actualizado: 14/08/2020 01:25h

La primera foto de Silvio Berlusconi (84 años en septiembre) con su nueva novia, Marta Fascina (30), la diputada de su partido Forza Italia, ha llamado la atención y suscitado un sinfín de comentarios. En la foto, publicada por el semanario «Chi», se ve al magnate paseando de la mano de Fascina en su lujosa mansión de Villa Certosa (Cerdeña), donde pasan las vacaciones. No ha sido una foto casual o «robada» por los paparazzi. Se percibe claramente que «el Cavaliere» paseaba con su nueva novia para ser objetivo de los fotógrafos. Sabe que si pasea por el embarcadero será cazado por los fotógrafos.

El vestido de Marta Fascina tampoco es casual. Algunos expertos de moda se atreven a decir que el vestido largo y femenino, pretendidamente romántico, sería una respuesta a la modernidad con que se mostró la pasada semana Francesca Pascale (35), la anterior novia de Berlusconi. Pascale apareció tomando el sol en toples y besándose con la cantante romana Paola Turci (55) en un yate alquilado por 60.000 euros a la semana, navegando en aguas del Cilento (Campania).

En definitiva, Berlusconi ha mostrado así que él también ha iniciado una nueva vida. En la foto con Fascina aparece uno de los caniches del magnate, lo que también tiene su historia.

Lucha por los caniches

Berlusconi dejó a Pascale con un «pequeño» tesoro económico, pero lo que el Cavaliere no ha querido abandonar son los perros que convivían con la pareja. Liquidó a Pascale con un cheque de 20 millones de euros, un pago anual de un millón de euros y el derecho a vivir en una lujosa mansión cerca de Milán, con un parque de 40.000 metros cuadrados. Pero todo el mundo se preguntó sobre el destino de los caniches, comenzando por la pareja Dudú y Dudina, y siguiendo con sus crías, que pueblan las residencias del ex primer ministro y que tanto Berlusconi como Pascale adoran. Tanto es así, que no había invitado al que no le presentaran sus caniches. Célebres son las fotografías del presidente ruso Putin tirando una pelota a Dudú ante la risa complaciente de su anfitrión.

Berlusconi con sus caniches

En estos días Dudú, su pareja Dudina y el cachorro Peter Pan se encuentran con «el Cavalieri» en Villa Certosa. Aquí Berlusconi ha mantenido una cumbre con los dirigentes de su partido para preparar la campaña electoral de las regionales del 20 y 21 de septiembre. Y, como es habitual, no podían faltar los caniches, que han aparecido incluso en una fotografía de la cumbre publicada en el perfil oficial del magnate en Instagram. Otros dos caniches, Wendy y Trilli, las hermanas de Peter Pan, están en casa de Francesca Pascale. Después del verano, esos dos caniches volverán a los brazos de Berlusconi, mientras Dudú, Dudina y Peter Pan regresarán con la Pascale.