Bella Thorne se siente «asquerosa» tras compartir sus fotos desnuda

Bella Thorne, una de las chicas Disney, con vertía en noticia hace unos días por la publicación de unas imágenes donde aparece desnuda, y que decidió mostrar como respuesta al chantaje de un «hacker». La actriz había sido amenazada con la publicación de dichas fotos comprometidas y decidió poner fin a esta coacción: «Que te jodan a ti y al poder que crees que tienes sobre mí», escribía,

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51