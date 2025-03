Belén Esteban, duramente criticada por su reaparición tras la muerte de Fran Álvarez

El pasado 9 de febrero se conocía la noticia del fallecimiento de Fran Álvarez , que fue encontrado sin vida, a los 43 años en su domicilio madrileño. El exmarido de Belén Esteban , que atravesaba un complicado momento por culpa de sus adicciones, ha dejado un enorme vació entre sus familiares y amigos, que la pasada semana le dieron el último adiós.

Tras conocerse su muerte, las miradas se centraron también, inevitablemente, en la colaboradora de «Sálvame» que, a pesar de haber terminado su matrimonio con el camarero de una forma un poco tormentosa, y tras una relación complicada, no podía evitar entrar en «shock» y recibir la noticia como un jarro de agua fría . Desde entonces, la ex de Jesulín de Ubrique , solo se ha dejado ver en una ocasión, al día siguiente en que se conoció la noticia. Con un gesto serio, y sin ofrecer ningún tipo de declaración -para evitar malentendidos- acudió a desayunar con una amiga, como ya es habitual, a un bar de Paracuellos del Jarama, municipio en el que reside.

Desde entonces, « la princesa del pueblo » no se ha dejado ver en público, ya que continúa muy afectada y no quería perjudicar con sus apariciones a la familia de Fran. De hecho, lleva una semana sin acudir a su puesto de trabajo en «Sálvame». No obstante, este martes ha «roto su silencio» en las redes sociales, y ha publicado una fotografía que no es la que sus seguidores esperaban tras estos días de desaparición y silencio absoluto .

Se trata de una colaboración con una marca de productos adelgazantes, a través de la que recomienda a sus fans unas pastillas que ayudan a peder peso . «He conseguido perder dos kilos y medio! Yo cada vez me siento mejor con mi alcachofa ¿y vosotros?. Os voy a confesar que las que me he estado tomando son las ampollas de Arkofluido Alcachofa Forte de Arkopharma», escribe junto a una fotografía en la que sostiene la caja del producto en las manos.

Mientras muchos usuarios le recriminan hacer publicidad de productos que son un «engaño» y que consideran que pueden «perjudicar la salud», otros le echan en cara que no se haya pronunciado sobre el fallecimiento de Fran y que sea este el único motivo por el que rompe su silencio. «No te da vergüenza, toda vestida de negro, como si estuvieras de luto... ahora cómo le llamas "difunto" como lo hacías antes? Eres una impresentable», «Belén, vuelve ya a Sálvame, llevas demasiados días sin acudir al programa» o «Belén, ¿te cuesta mucho dar la cara ante el público , o te estás preparando el papel de sufrida?», son solo algunos de ellos.

Y es que esta semana algunos medios han señalado que Belén podría estar esperado a reaparecer en el programa «Sábado Deluxe» para sincerarse sobre estos últimos días, algo difícil teniendo en cuenta que está precisamente intentando pasar desapercibida para no hacer daño a la familia de Fran.