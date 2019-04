Bebe: «Las mujeres pierden mucho tiempo con el feminismo y yendo de víctimas» La cantante María Nieves Rebolledo Vila ha hecho unas polémicas declaraciones

María Nieves Rebolledo Vila, más conocida como Bebe, ha hecho unas polémicas declaraciones en su última aparición pública que han generado gran revuelo. Y es que la artista, que ha acudido a una mesa redonda denominada «Música con voz de mujer» asegura que ella no se siente «ni machista ni feminista».

Ha mostrado su desacuerdo con los movimientos feministas, que califica como una pérdida de tiempo y que, sostiene, «devoran la energía en impide «avanzar» a las mujeres en sus carreras profesionales. Esta opinión, argumenta, se basa en que el feminismo actual es muy radical y «enfrenta».

Educada, afirma, en la «igualdad», opina que las mujeres se ponen «todo el rato como víctimas» a pesar de que las españolas son afortunadas solo por haber nacido en este lado del mundo». Además ha añadido que, a su parecer, no debería darse «tanta importancia» a los movimientos feministas y que las mujeres «pierden mucho tiempo» con esta lucha.

También ha hablado de la situación, en particular, de la industria de la música. Y es que a pesar de que afirma haber notado comportamientos machistas en su carrera no les ha dado importancia porque no «comprende» cómo alguien podría pensar así.

Por su parte, las promotoras Isabel Sánchez yMarcela Sanmartín, y la técnico de sonido Rocío Sáinz también acudieron al encuentro, moderado por la periodista radiofónica Virginia Díaz. Tanto Sanmartín como Sáinz no dudaron en reprochar los comentarios de la cantante. «Tienes que reconocer que existe un problema», apuntaron basándose en las cifras.