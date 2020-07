Beatriz Tajuelo se sincera sobre su ruptura con Albert Rivera: «Fue muy doloroso» «En la parada de metro más cercana a mi casa me encontraba con un póster de tamaño natural de él y su campaña. Era como si me persiguiera su imagen todo el rato», ha confesado

De codiciar el más absoluto anonimato, sin apenas presencia en la esfera pública, a no perderse ninguno de esos saraos que congrega a un buen número de fotógrafos y prensa. Beatriz Tajuelo, la exnovia de Albert Rivera, sigue haciéndose cada día más visible y poco a poco va fortaleciendo su seguridad ante los medios.

Cuando la exazafata y el entonces líder de Ciudadanos pusieron fin a cuatro años de noviazgo en enero de 2019, ella volvió a su antiguo piso en l’Hopitalet de Llobregat y comenzó a trabajar en Barcelona en una agencia de eventos y comunicación. Además, comenzó a usar más sus perfiles en redes sociales, donde al principio de su ruptura publicaba algunos mensajes que evidenciaban su débil estado de ánimo.

Beatriz Tajuelo y Albert Rivera - EFE

Tajuelo no había hablado con ningún medio de comunicación hasta su ruptura con Rivera, pero con el tiempo comenzó a forjarse un futuro como influencer e, incluso, llegó a ofrecer una entrevista con «Vanity Fair», en la que reveló sus planes de futuro: «Me gustaría dedicarme a la moda, pero hay mucha competencia, es muy difícil», dijo.

Todo parecía volver a la normalidad hasta que unos meses después de su ruptura saltase a los medios que el líder de Ciudadanos mantenía una relación sentimental con la cantante Malú. Ante las preguntas de los periodistas, Tajuelo guardó silencio. Tras el anuncio de embarazo de la artista y posterior nacimiento de una niña a la que llamaron Lucía, la exazafata esperaba que todos se hubiesen olvidado de ella. Pero no ha sido así.

Albert Rivera y Malú a su salida del hospital con su hija recién nacida - EP

«Cuando era mi pareja y lo veía en la tele era de lo más normal, pero cuando dejó de serlo y lo seguía viendo continuamente… Además, todo esto coincidió con varias campañas electorales, y tenía que ver su imagen cada dos por tres», ha confesado este lunes a la revista «Semana». Tajuelo reconoce que su ruptua con Rivera fue «muy dolorosa»: «En la parada de metro más cercana a mi casa, que es el transporte que cojo diariamente para ir al centro, nada más salir me encontraba con un póster de tamaño natural de él y su campaña. Era como si me persiguiera su imagen todo el rato», ha añadido. «Era una vida tan diferente a lo habitual, tan intenso todo… Que cuatro años se convirtieron en toda una vida», ha recordado.

«Guardo muchos recuerdos y la mayoría son muy buenos. Viví unas experiencias únicas para una chica de mi edad. Lo mejor es que me llevo a muchísima gente a la que quiero, aunque hay que decir que algunos se quedaron por el camino, pero muchos siguen en mi nuevo rumbo, y eso es lo importante», aunque no ha querido confirmar si mantiene aún contacto con el expolítico. «Eso lo dejo en el aire. No me gusta estar mencionándolo porque, al fin y al cabo, él ha rehecho su vida y yo la mía, y prefiero no comentar. Simplemente le deseo la mayor felicidad, porque al final ha sido una persona importante en mi vida».