Beatriz Rico: «No soy personaje de prensa rosa, siempre han sacado una imagen malísima de mí»

Tanto escribir monólogos, estaba claro que la actriz Beatriz Rico iba a terminar firmando su primer libro que lanza estos días con Planeta con el título «De Miss a más sin pasar por Albacete» donde cualquier parecido con la realidad… no quita que pueda ser verdad. En clave de un humor que en muchos momentos llega a la carcajada la autora se mimetiza con Rita, una miss cargada de sus TOC, manías y particular manera de entender la vida, para dibujar los contrastes de una vida donde es perfectamente compatible el brillo de los focos con la pulcritud de las batas limpias de los hospitales o la sinceridad que se revela en los grupos de terapia.

Su protagonista confiesa que el sueño de su vida era escribir un libro. ¿También el suyo?

A raíz de mis monólogos llegué a la conclusión de que he nacido para hacer reír a la gente y tal vez por eso mi marido me ponía delante una libreta con un bolígrafo (yo a mano como Fernán Gómez) para que me sentara a escribir. Soy un poco perezosa pero el impulso definitivo me lo dio Instagram cuando hace dos años y empecé a poner textos de humor. Muchos seguidores me animaban y una mañana empecé. No me digas qué pasó por mi cabeza, si voló el espíritu de J.K. Rowling (y eso que aún vive) pero fue un no parar. Fluían las palabras, me hacían de terapia, me reía y disfrutaba… así cada día que cogía el bolígrafo. Era como si entrara en otra dimensión. No fue siempre de manera regular, pero llegó el día que puse punto y final. Lo más fuerte es que no tenía ni una editorial apalabrada y cuando me faltaba un capítulo llamaron de Planeta a mi representante pidiéndole una novela mía tras leer mis posts. Estaba escrito que tenía que ser.

¿Cuánto se ha desnudado Beatriz Rico para dar forma a Rita?

Al ser mi primera novela es normal que haya mucho de mí. Lo he ambientado en un mundo parecido y es la suma de experiencias propias o ajenas que me han contado con vivencias algunas muy reales. Además de humor soy consciente del altavoz que poseo y de ahí que haya querido dar mis mensajes, aportar mi granito de arena para cambiar cosas de nuestro mundo.

Además de actriz ejerce de voluntaria en muchos hospitales visitando a enfermos, como también hace su personaje.

Es bueno que la gente sepa que detrás de los brillos de una profesión como la mía hay una cocina que la mayoría no ve. Las experiencias más duras las he contado con un pellizco de humor porque siempre he querido que el lector tenga una sensación agradable.

Supongo que a raíz de la pandemia no podrá seguir como voluntaria en hospitales.

Me ocupo de acompañar a los mayores y no sabes cómo los echo de menos. Tengo que esperar a que estén vacunados y yo también. Con ellos aprendo muchísimo e intento aceptar la muerte. Soy una afortunada por estar a su lado y es que muchos mayores que van a fallecer ven ese final con aceptación y sin miedo y hasta con una sonrisa. Reconozco que no tengo superado el final, y mucho menos en lo que afecta a mis seres queridos. He leído mucho al respecto, pero lo que más me ha ayudado ha sido estar junto a los que se van. Cuando llega el momento no puedes salir de la habitación sino ayudarles y acompañarlos hasta el final. Aún me queda mucho por aprender, pero siento que ya no soy tan de gelatina como antaño. Te insisto que es un privilegio poder estar ahí escuchando sus historias o dándoles la mano. Es cuando entiendes que pintas algo en este mundo.

¿Cree que en general nos portamos bien con nuestros mayores?

En general no. Es triste porque son los más valiosos y sabios y les debemos todo nuestro amor y cuidados.

Su protagonista acaba en Alcohólicos Anónimos, capítulo que aprovecha para hacer una loa de estas terapias que están en casi todos los barrios. ¿También fue su experiencia?

Tuve un caso muy cercano y los conocí tras acudir a una jornada de puertas abiertas para familiares. Lo que ocurre es que hasta lo que se dice en sus terapias son anónimas y por eso no he querido ahondar más en lo que hacen pero sí en dar una salida a un asunto terrible que me preocupa muchísimo y que tanto daño hace a las personas.

Por lo que escribe veo que no le gustan mucho las redes sociales ni la prensa del corazón.

No soy personaje de prensa rosa pero las pocas veces que me he llevado algún disgusto ha sido por la sección de una revista que no quiero nombrar, pero donde me han sacado una imagen mía malísima que estaba manipulada. Yo publiqué la foto real, pero ni así se disculparon. También otra vez sacaron mi cara diciendo que me había hecho un sinfín de retoques estéticos, falsos, que me podían perjudicar en mi profesión. Llamé y tampoco rectificaron. De ahí que no me parezca que se hayan portado bien.

Pero algún retoque estético sí se ha hecho…

Sí y además casi todo el mundo sabe lo que me hice.

Al poco de morir el hijo de Ana Obregón le dedicó una carta en su red social donde mostraba cuánto le quiere y lo buena compañera que ha sido incluso a la hora de entender un enfado que tuvo.

Mantenemos contacto pero entenderás que no quiera contar lo que hablamos. Empatizo mucho con Ana, yo también soy madre de un hijo de 20 años, y por eso me rompo cada vez que leo las dedicatorias que pone al suyo.

¿Y su experiencia como madre es tan agradable como la de su protagonista?

Tengo un hijo que nunca me ha dado un problema. Es buenísimo, muy familiar y casero, y como sabe lo obsesiva que puedo ser, es quien me tranquiliza y pone mensajes cada vez que sale. Está acabando sus estudios de Marketing y Publicidad y también le apasiona la música. En ese sentido, tal y como hicieron mis padres conmigo, le animo a que estudie y viva también su sueño con la música apoyándole en lo que quiera y eso que apenas me deja que le eche muchos cables.

Lleva 5 años casada con Rubén Ramírez, su segundo marido, tiempo suficiente para saber lo bueno y lo malo de una convivencia.

Son ocho años en total juntos y te diré que tengo mucha suerte porque soy muy acelerada y ahora entre él y mi hijo Marco me siento entre dos budas. Hasta mi hijo me tiene que serenar en muchas ocasiones y es que la suerte es que Marco ha heredado el equilibrio y la sensatez de su padre (Nacho Ramírez) y mi carácter extrovertido y divertido.