Barron Trump reaparece tras varios meses apartado de la escena pública El hijo menor de Donald Trump ha vuelto a aparecer públicamente con un «look» muy diferente

Barron Trump llevaba varios meses apartado del foco mediático. Eran muchos los que querían conocer el paradero del hijo pequeño del presidente de Estados Unidos, pero después de la larga espera, el joven ha vuelto a aparecer públicamente. Barron se ha dejado fotografiar junto a sus padres, Donald Trump y Melania Trump, a punto de subirse a Air Force One.

Barron, que ya tiene 13 años, además de haber dado el estirón, el hijo de Trump ha reaperecido con un «look» muy diferente, pues ha sustituido sus clásicos trajes por un estilismo mucho más desenfadado, compuesto por una camiseta blanca de Ralp Lauren, unos pantalones vaqueros y unas deportivas blancas de Nike, que sin duda han sido la prenda que más ha llamado la atención.

Barron Trump reaperece - Gtres

Las zapatillas de deporte de la marca Nike de Barron no han pasado desapercibidas para muchos, pues hay que recordar que los seguidores de Trump y el propio presidente iniciaron una campaña de desprestigio contra la firma cuando la marca eligió a Colin Kaepernick, un jugador de la NFL que sacrificó su carrera al hincar la rodilla durante el himno nacional en señal de protesta por la violencia policial contra la población negra, como rostro del trigésimo aniversario del «Just Do It». Esta decisión enmarcada en el marketing progresista e igualitario de la firma deportiva, no le hizo gracia ni aTrump ni a sus seguidores. Sin embargo, parece que el menor de los Trump ha hecho caso omiso a los ataques de su padre y no ha dudado en incorporar unas deportivas de la marca para completar su «look».

Por eso, resulta llamativo que tras meses desaparecido de la escena pública, Barron en vez de escoger un calzado de cualquiera de las numerosas firmas deportivas que hay en el mercado, se haya decantado por unas deportivas de Nike para hacer su reaparición ante los medios de comunicación.